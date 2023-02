La pièce Les meilleurs frères présentée en tournée

La pièce de théâtre Les meilleurs frères mettant en vedette Éric Butler et Tony Murray part sur les routes du Nouveau-Brunswick.

Cette œuvre de l’auteur néo-écossais Daniel MacIvor, traduite en français par le poète Jean-Philippe Raîche raconte l’histoire des frères Hamilton et Kyle Meilleur confrontés au décès accidentel de leur mère de 75 ans. Cette comédie douce-amère met en relief la relation trouble entre deux frères aux personnalités contrastées, dont les points de vue divergent.

Leur mère est décédée dans des circonstances inusitées lors d’une parade de la fierté LGBTQ2+. Les deux frères qui nourrissent une rivalité doivent préparer les funérailles.

Les meilleurs frères qui se déploie en plusieurs tableaux abordent les thèmes universels du deuil, de la mémoire et des relations familiales.

En plus de jouer les rôles de Kyle et Hamilton, les comédiens incarnent aussi la mère et le chien Enzo.

Martine Beaulne a signé la mise en scène de cette production du Théâtre populaire d’Acadie. La pièce a pris l’affiche au théâtre l’Escaouette et au Centre culturel de Caraquet pour la première fois en mars 2022.

La pièce est présentée en tournée dans huit villes, du 12 février au 24 février.