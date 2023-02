Un aperçu des albums acadiens attendus pour l’année 2023

L’année 2023 s’annonce riche en sorties d’albums. Plusieurs artistes de l’Acadie préparent de nouvelles collections de chansons et de musique dans divers genres.

L’agence et maison de disques acadienne Le Grenier Musique fourmille d’activités en ce début d’année. Au moins une dizaine d’auteurs-compositeurs-interprètes envisagent de faire paraître des disques dans différents formats: numérique, cd et vinyle.

Parmi eux, on retrouve Simon Daniel, Joey Robin Haché, Jacques Surette, Matt Boudreau, Dans l’Shed, Sirène et Matelot, Menoncle Jason, La Patente et Andy Creeggan.

La propriétaire et gérante d’artistes, Carol Doucet souligne que c’est une année faste en termes de sortie d’albums.

«C’est un effet de la pandémie. J’ai beaucoup misé sur le disque en période de pandémie vu qu’il n’y avait pas de spectacle, que les artistes avaient plus de temps et que la plupart ont des studios maison pour faire une partie de la pré-production. Ça fait que les artistes ont beaucoup écrit. L’année passée, on a quand même sorti six albums, cette année, on devrait en sortir dix.»

Si aujourd’hui, les ventes d’albums sont en décroissance, il reste qu’il est toujours aussi pertinent de produire des disques peu importe le format, mentionne Carol Doucet.

«Si t’as pas d’album, tu n’es plus d’actualité. L’album reste la base, peu importe le format que ce soit en vinyle, en cd ou seulement en digital.»

En lançant du nouveau matériel, les artistes suscitent l’intérêt des diffuseurs et des radios. Ils peuvent ainsi entreprendre des tournées de spectacles et leurs chansons sont diffusées à la radio, récoltant ainsi des droits d’auteurs.

Les sorties annoncées

Dès le 17 février prochain, Menoncle Jason sortira un album double surprise de deux spectacles enregistrés au Monument-Lefebvre à Memramcook et au Centre culturel Aberdeen à Moncton. Cette nouvelle offrande comprend l’ensemble des chansons de ses deux premiers albums.

Simon Daniel qui n’a pas fait paraître de disque depuis Nightcrawler en 2018 prépare son retour dans le paysage musical pour le 24 mars. Ce sera un disque peut-être un peu plus pop, mais toujours dans le même genre de sonorités planantes qui font la signature de cet artiste singulier, a mentionné sa gérante.

Le duo gaspésien Dans l’Shed reviendra au printemps avec un quatrième opus complet La nouvelle saison; une œuvre aux influences un peu plus americana. La direction artistique a été confiée à l’auteure-compositrice-interprète québécoise Catherine Durand.

Le chanteur country-folk Jacques Surette qui entrera en studio en avril promet une surprise pour son troisième album francophone puisqu’il collaborera avec Alexandre Martel qui a coréalisé les disques d’Hubert Lenoir. Le chanteur aime particulièrement la musique de cet artiste à l’univers plutôt éclaté.

À l’automne, Joey Robin Haché lancera son quatrième album studio qu’il a réalisé avec l’auteur-compositeur-interprète Gil Mortio en Belgique.

Carol Doucet produira aussi trois grands projets collectifs qui réuniront des artistes de l’Acadie, de la Gaspésie, de la Louisiane et de la France. Le premier collectif appelé Acadie-Gaspésie qui devrait paraître à l’automne rassemblera des auteurs-compositeurs-interprètes de ces deux régions, dont une pièce inédite d’une pionnière de la chanson Lorraine Diotte surnommée la Bolduc acadienne.

Ce disque est réalisé par Matt Boudreau et Éric Dion (Dans l’Shed).

Ce premier projet sera suivi des albums Acadie-Louisiane et Acadie-France. Les trois disques comprendront 30 nouvelles chansons.

Ailleurs sur la planète musicale, plusieurs auteurs-compositeurs-interprètes et groupes de l’Acadie tels que la Famille LeBlanc, Sandra Le Couteur, Raphaël Butler, les Gars du Nord et le guitariste Shaun Ferguson travaillent à la création de nouveau matériel. Ces disques devraient paraître au cours de l’année. L’album des Gars du Nord est attendu très bientôt.

Il est aussi fort probable que d’autres nouveautés musicales acadiennes arrivent dans nos écouteurs en 2023.