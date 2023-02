L’art de Cridaigle: prenons soin des forêts

Exposées à la Galerie de l’Hôtel de Ville de Moncton, les peintures de Cridaigle font le lien entre les couleurs, l’environnement et la santé humaine. Depuis plus de dix ans, l’artiste de Grand-Barachois parcourt le monde afin de faire connaître son art alliant force, sensibilité et originalité.

«Le plus beau cadeau que je me suis donné dans la vie est de laisser sortir ma créativité», confie en entrevue Cridaigle – Christine E. Daigle de son vrai nom.

Celle qui pendant plusieurs années a travaillé dans le domaine médical pour des entreprises internationales s’est tournée vers la peinture en 2012 et depuis, ses œuvres voyagent à travers le monde. Pour Cridaigle, le monde n’a pas de frontières, même si elle est fière de ses origines acadiennes.

Quand on lui demande de parler de son art, elle ne peut pas répondre en une seule phrase. Ses œuvres constituent en quelque sorte un prolongement d’elle-même et de son bagage de vie que ce soit la biologie, le domaine médical, les rencontres et les expériences. La mode, l’environnement, les voyages et les lignes d’horizon ont forgé sa créativité. Elle adore agencer des couleurs non conventionnelles, contrastant ainsi avec la grisaille des longs hivers néo-brunswickois.

La nature en péril

Ses peintures de forêt sont saisissantes. L’artiste acadienne qui a voyagé et vécu en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis, s’inquiète du sort réservé aux arbres. Avec ses toiles, elle souhaite sensibiliser le public à l’importance de la conservation de la nature. Sur certaines de ses toiles, une bande orange traverse les forêts, un peu comme un ruban de sécurité encerclant une scène de crime. «Faites attention aux forêts!», martèle l’artiste. Elle a été témoin de feux de forêt au Portugal, en Californie et au Brésil, parfois causés par une erreur humaine.

«Il y a une importance sur cet élément de la nature et on le tient pour acquis. En Amazonie, la déforestation est dévastatrice sur les peuples indigènes, sur l’oxygène que tout le monde respire. Un arbre, c’est un peu comme l’aigle, avec son tronc solide bien enraciné, c’est une force incroyable. Je suis à Grand-Barachois et il y a des arbres avec moi qui sont solides et qui résistent aux intempéries exactement comme l’être humain.»

Un voyage qui a transformé sa vie

L’artiste autodidacte a commencé à peindre en 2012 après un voyage d’affaires au Brésil. La beauté, la grandeur et le vert éclatant des plantes et des arbres l’ont reconnectée à un épisode de son enfance, déclenchant en elle un élan de créativité. En revenant chez elle à Barcelone, elle s’est mise à peindre de façon naturelle, chose qu’elle n’avait jamais faite avant.

Son style a évolué avec les années. Si au départ, elle peignait surtout des œuvres abstraites formées de couleurs et de lignes, aujourd’hui, ce sont les arbres qui animent sa passion tout en restant dans un style contemporain. On aperçoit les forêts à travers des cadres qui pourraient être des fenêtres. Sa façon d’utiliser l’espace dans ses tableaux sort de l’ordinaire.

Les lignes occupent toujours une place importante dans ses peintures. La ligne bleue est le dénominateur commun de toutes ses toiles, même si parfois elle est à peine perceptible.

«C’est ma ligne que tout est possible dans la vie. Je suis une Acadienne qui a travaillé en Amérique latine, qui a travaillé en Europe et qui est internationale dans mon coeur, mais je suis fière de venir d’ici parce qu’on a toujours les pieds enracinés. Je suis passée des lignes parfaites conventionnelles pour ensuite laisser sortir un peu plus de mouvement, la vague ou les nuages.»

L’exposition à la Galerie Moncton rassemble une quinzaine de toiles de différents formats, réalisées entre 2015 et 2022. Cette collection offre un bel aperçu du parcours de l’artiste.

«Je n’ai jamais pensé faire des toiles dans ma vie, c’est réellement venu comme un besoin, une nouvelle forme d’expression. Je suis aussi violoniste amateure. […] Je suis autodidacte, quelqu’un qui fonce quand il y a des défis et je veux avancer dans mon art. C’est une extension de ma personne, mes toiles.»

Elle a présenté ses œuvres dans 13 expositions solos et de groupes au Nouveau-Brunswick, à Montréal, à Los Angeles, à New York, à Barcelone et au Portugal. Une de ses œuvres a été sélectionnée pour un encan caritatif au Victoria and Albert Museum à Londres.

«Je fais tout moi-même, je rêve un jour qu’une galerie ou un agent me représente.»

Son exposition à l’Hôtel de Ville de Moncton est présentée jusqu’au 24 février. Native de Montréal, Cridaigle a grandi au Nouveau-Brunswick.