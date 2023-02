Vanessa Léger invitée d’honneur au Salon du livre de l’Outaouais

La romancière Vanessa Léger, originaire de Tracadie, autrice de la trilogie L’Averti (La Grande Marée), figure parmi les huit invités d’honneur du 44e Salon du livre de l’Outaouais. L’événement qui se tiendra du 23 au 26 février à Gatineau mettra en lumière la littérature acadienne.

«Quand j’ai reçu l’invitation, j’étais très touchée, je ne m’y attendais pas du tout. Puis je me sens extrêmement choyée d’être parmi les invités d’honneur surtout avec un groupe d’auteurs aussi brillants», a déclaré Vanessa Léger au cours d’un entretien téléphonique depuis Calgary où elle est établie.

Elle a assisté à la conférence de presse annonçant les auteurs à l’honneur. On y retrouve notamment Monique Proulx, lauréate du Prix des cinq continents 2022, David Ménard et Victoria Charlton. Elle a très hâte de les retrouver ainsi que l’équipe du Salon du livre. Elle espère contribuer au succès de ce salon qu’elle estime chaleureux et convivial. Comme invitées d’honneur, elle participera à des séances de dédicace, des entretiens littéraires et à l’espace Acadie.

«Je suis sous la bannière du REFC (Regroupement des éditeurs franco-canadiens) et cette année, ils vont créer un espace Acadie. C’est un endroit où les auteurs vont pouvoir présenter leurs œuvres et leur rapport à l’Acadie.»

Chaque fois qu’elle peut faire rayonner son coin de pays d’origine, elle n’hésite pas à saisir l’occasion.

En collaboration avec le REFC, le Salon du livre de l’Outaouais poursuit sa tradition en faisant un clin d’œil à la francophonie canadienne. Cette année, la littérature de l’Acadie est mise à l’honneur avec, entre autres, Mo Bolduc, Marie Cadieux, Jean-François Cyr, Hélène Devarennes, Benoît Doyon-Gosselin et Jonathan Roy. Ceux-ci participeront, entre autres, à l’événement Contes autour du feu.

Les retrouvailles

En 2019, Vanessa Léger présentait le premier tome de sa trilogie sur la dynastie des Roussel au Salon du livre de l’Outaouais. Quatre ans plus tard, elle est de retour dans ce même salon pour offrir l’ensemble de sa trilogie. «Je suis doublement heureuse de pouvoir y être en personne pour présenter la série au complet.»

Fort occupée avec les divers événements littéraires, l’autrice trouve quand même le temps d’explorer de nouvelles idées de livres. Deux projets de roman possiblement historique sont en gestation.

«C’est vraiment le roman historique qui m’interpelle le plus. J’aime le mélange de la fiction et de l’histoire, je trouve que ça apporte un élément intéressant et je trouve que ça rend les personnages en général plus attachants pour moi.»

La romancière qui adore aller à la rencontre des lecteurs participera à d’autres salons cette année, dont ceux de Québec et d’Edmundston et possiblement celui de Toronto.