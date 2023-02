Beauxmont: sortir le Trad des sentiers battus

Les pieds dans la tradition, le regard vers l’avenir, la formation Beauxmont cherche à insuffler un vent de fraîcheur et de modernité à la musique traditionnelle acadienne et louisianaise. Nouveau venu dans le paysage musical, ce groupe rassemble sept musiciens et chanteurs des Maritimes.

Clin d’oeil au village de Beaumont dans la Vallée de Memramcook, cette nouvelle formation acadienne qui a vu le jour à la fin de l’année 2022 se veut une rencontre musicale entre sept musiciens d’expérience de différentes régions du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et du Québec.

C’est ainsi que le violon croise l’accordéon, les harmonies vocales, les guitares et les percussions.

Depuis sa création, la formation a subi quelques transformations. Avec l’arrivée du chanteur Éric Dow de la Baie Sainte-Marie et du guitariste Pat Dugas du Restigouche (après le départ de deux membres pour d’autres engagements), le groupe a changé un peu de trajectoire.

Si au départ, ils jouaient surtout des reprises du répertoire traditionnel, aujourd’hui, ils se tournent davantage vers les nouvelles compositions.

Éric Dow (aussi membre du groupe Cy) aime l’énergie de cette nouvelle formation.

«Quand nous sommes arrivés dans le groupe, ça a donné comme un nouvel élan et on a décidé de s’adonner à l’écriture de chansons originales. On a décidé de ne pas attendre pour des demandes de subventions et d’aller rapidement en studio», a-t-il raconté.

Un premier album en chantier

Le groupe prépare un premier album de compositions originales aux influences acadiennes, celtiques et louisianaises qui comprendra aussi quelques reprises tirées du répertoire traditionnel. Les textes portent sur des personnages de l’Acadie, les voyages ou encore l’amour toujours avec une touche singulière, souligne Éric Dow qui est l’un des auteurs.

Ils ont réalisé une première session d’enregistrement au Studio La Classe à Memramcook avec Jean-Pascal Comeau. Une autre session est prévue un peu plus tard cet hiver.

Ce sont des musiciens chevronnés avec des feuilles de route bien garnies et qui ont partagé la scène avec d’autres formations.

Une partie du groupe Beauxmont en session d’enregistrement au Studio La Classe à Memramcook. – Gracieuseté Une partie du groupe Beauxmont en session de travail au Studio La Classe à Memramcook. – Gracieuseté

Sept musiciens

Auteur-compositeur-interprète et diplômé de l’École nationale de la chanson de Granby, Félix Belliveau a grandi dans une famille musicale bien connue dans la région notamment avec le groupe Bois-Joli et Georges Belliveau.

Chris Cormier de Moncton détenteur d’un baccalauréat en percussion a accompagné plusieurs musiciens de la région.

Le violoniste Justin Doucet de Beresford qui a tourné avec Danny Boudreau et le groupe Beauséjour s’est taillé une belle place sur la scène musicale.

Le guitariste Patrick Dugas a aussi partagé la scène avec d’autres musiciens, dont Jean-Marc Couture. Il a d’ailleurs coécrit son deuxième album Cabanon réalisé par Carl Bastien.

Natif de Caraquet, le claviériste et accordéoniste Jesse Mea a joué avec un grand nombre de groupes et musiciens depuis 30 ans.

Jonathan Mpunge est un jeune bassiste et chanteur. Originaire de la République démocratique du Congo, le musicien établi à Moncton a participé à des projets musicaux, dont la formation Miokal, aux multiples influences.

En étant sept musiciens issus de plusieurs régions des Maritimes, cela demande quand même un effort de logistique, mais l’expérience fait en sorte qu’ils arrivent à trouver des moments pour créer ensemble tout en étant efficaces.

Éric Dow qui se réjouit d’oeuvrer au sein de cette formation note un regain d’intérêt pour la musique traditionnelle.

Il cite en exemple la formation Salebarbes qui a autant de succès en Acadie qu’au Québec.

La particularité de Beauxmont est d’offrir un mélange de musiques d’inspiration acadienne, louisianaise avec une couleur maritime et celtique.

«On est un groupe de sept musiciens, alors on est capable d’aller chercher un son très rempli avec l’accordéon, les guitares, les violons et je pense qu’on apporte une certaine énergie à ces compositions, un élément de rock’n’roll que je pense que les gens vont beaucoup apprécier

avec le mélange de traditionnel, louisianais et celtique.»

Ils veulent reprendre le flambeau de groupes traditionnels ayant marqué leur jeunesse, tout en étant tournés vers l’avenir.

«Quand je pense aux groupes qui nous ont touchés dans notre enfance comme 1755, Suroît, Bois-Joli, on dirait que quand ça touche à l’enfance et que ça rappelle ces souvenirs, c’est d’autant plus fort. Bien sûr on veut s’inspirer de cette musique-là, mais en ajoutant une touche moderne à notre manière dans nos propres compositions.»

La formation envisage de sortir son premier album au début de l’été. Ils ont déjà une douzaine de spectacles de prévue pour la saison estivale, dont un concert au Festival des Rameurs à Petit-Rocher, le 8 juillet. D’ici à la sortie de l’album, ils lanceront des extraits et un vidéoclip.