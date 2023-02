Un autre candidat du Nouveau-Brunswick se distingue à La Voix

Christopher Therrien est peut-être devenu un habitué des concours de chant, mais le natif de Sainte-Anne-de-Madawaska a réalisé un autre coup d’éclat, dimanche dernier, alors qu’il est devenu le cinquième artiste acadien à être sélectionné lors des auditions à l’aveugle de l’émission La Voix.

«J’ai vécu un mélange de plein d’émotions. Tu es stressé, fébrile, mais tu es content d’être là parce que tu sais que ce petit deux minutes d’audition peut changer ta vie. Ç’a été intense comme processus», a raconté Christopher.

Son interprétation de la pièce This is me, tirée de la comédie musicale The Greatest Showman a semblé charmer les juges, mais plus particulièrement Marjo qui s’est finalement retournée afin d’accueillir le chanteur âgé de 33 ans dans son équipe.

«J’essayais d’avoir l’esprit le plus libre possible. Tu veux tout donner, mais en même temps tu as la voix qui tremble. C’est aussi stressant quand tu vois que le temps avance et que personne ne se tourne. Quand Marjo s’est retournée, au trois quarts de la chanson, j’ai senti la pression me lâcher et j’ai pu continuer de performer sans me stresser», a relaté le chanteur.

Même s’il ne se souvient pas de tout de sa première expérience à La Voix, il s’est dit fier et ému d’avoir franchi cette étape.

«C’est étrange, car c’est une grosse étape dans ma vie, mais j’ai l’impression d’avoir rêvé ça.»

Christopher est également très enthousiaste à l’idée d’avoir Marjo comme coach.

«Quand j’ai vu que c’était elle qui s’était retournée, j’étais sans mots. Je ne faisais que dire merci. Chez nous, on a beaucoup écouté Marjo. Ses chansons, je les connais et j’ai grandi avec ça. C’est un honneur pour moi d’être dans son équipe et de recevoir ses conseils. On est pas mal des bêtes de scène tous les deux alors on partage la même énergie.»

À partir de maintenant, le chanteur souhaite profiter de chaque seconde qu’il vivra lors de cette émission.

«Je suis avec des gens qui partagent la même passion, alors je veux profiter du moment présent de toutes les chances qui se présenteront à moi. Ça demeure stressant, car tu veux aller le plus loin possible dans cette aventure, mais je veux vivre l’expérience à 100%.»

Il s’est aussi dit très excité à l’idée d’établir des contacts dans le monde du show-business, mais surtout d’en apprendre davantage sur son métier de chanteur.

«Dans ma vie je n’ai pas eu tant de cours de chant que ça. Je n’ai jamais vraiment été “coaché” vocalement. Le fait d’avoir ces outils-là, ça me permet de développer des trucs et de grandir dans ce domaine.»

Déjà bien connu au Nord-Ouest, Christopher a évidemment reçu toute une vague d’amour du public de sa région natale et même au-delà.

«Pendant la diffusion, mon cellulaire s’est mis à sonner. J’ai eu des messages par centaines et je suis encore en train de répondre à tout le monde. C’est important pour moi de remercier le public, car c’est lui qui me supporte.»

Chanter avant de parler

D’aussi loin qu’il se souvienne, Christopher Therrien a toujours aimé chanter. Celui qui chante depuis qu’il est tout jeune raconte avoir été grandement inspiré par sa famille.

«On a toujours chanté dans ma famille. Je pense que j’ai même commencé à chanter avant de parler. Je n’ai rien connu d’autre que ça», a confié le jeune homme.

Il ne s’agissait pas de la première expérience de l’artiste à la télévision, lui qui a aussi participé, l’an dernier, à l’émission Qui sait chanter? diffusé sur les ondes de Noovo.

Il a aussi remporté certains concours dont Propulse ta voix! en 2019 et a été finaliste au Festival de la chanson de Saint-Ambroise en 2021.

Même s’il a une foule de projets en tête, Christopher souhaite se concentrer avant tout sur son parcours à La Voix.

«J’ai mis mes projets sur pause, car je veux me concentrer à 100% sur ce que je vis présentement. C’est sûr qu’il y a des projets qui s’en viennent et qui pourraient peut-être se développer plus rapidement.»

La prochaine étape du concours, soit la ronde des duels, commencera dimanche soir, sur les ondes de TVA.

Les Acadiens à La Voix 2022

Nathaël Young, Charlo – qualifié le 15 janvier

Mélanie Haché, Lamèque – qualifiée le 22 janvier

Ashley Richard, Lavillette – qualifiée le 5 février

Randy McGraw, Tracadie – qualifié le 5 février

Christopher Therrien – qualifié le 12 février