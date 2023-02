L’intégrale de deux concerts de Menoncle Jason sur disque

Sept ans après la sortie de son premier disque Dans son prime, Menoncle Jason lance un album double live de 26 titres qui revisite l’ensemble de son répertoire. Le chanteur country classique rétro chiac de Memramcook estime que cette œuvre qu’il partage avec le public permet de documenter ses spectacles de façon visuelle et sonore.

Intitulé Live avec la paroisse, l’album double présente l’intégrale de deux enregistrements de spectacle en direct du théâtre du Monument-Lefebvre à Memramcook et de la salle Bernard-LeBlanc du Centre culturel Aberdeen à Moncton.

Le disque 1, Live à Memramcook, enregistré en 2021, en format télévision sans public, rassemble principalement les chansons de son premier album Dans son prime paru en 2016.

Le second opus Live à Moncton a été réalisé en 2019 lors du lancement de son album La grosse piastre. C’est devant public. C’est dans un objectif de documentation que l’auteur-compositeur-interprète a eu envie de produire cet album qui arrive un peu de façon inattendue.

«Le travail qui est mis à faire vivre l’album sur scène n’est pas souvent documenté. C’est pour ça que je trouvais ça important de le faire. Pour donner une deuxième vie aux chansons oui, mais surtout pour documenter le travail pour les captations live», a-t-il indiqué.

Les spectacles ont aussi été filmés. Ces enregistrements permettent d’apporter un nouvel éclairage à la musique de Menoncle Jason en plus de mettre en valeur le travail des musiciens sur scène et en tournée.

«Le live c’est vraiment la musique qui vit comme on l’a imaginée avec tous les musiciens.»

Sur ce disque, on retrouve des pièces comme Halle ta marde, Florida, Bungalow, Bill de Hydro et Bear traps. Certaines pièces telles que Double Double figurent même sur les deux disques dans des versions différentes.

«Ça donne deux différents sons. Je m’inspire des vieux albums live de country comme des archives de Johnny Cash où souvent t’as les mêmes chansons qui sont reprises. Je voulais que ça ‘‘feel’’ un peu comme des archives.»

Sur les deux disques, il est accompagné par ses trois fidèles complices Christien «Éloi» Belliveau (guitare, lap steel et voix), Nicholas «Roland» LeBlanc (basse et voix) et Marc-André «Terry» Belliveau (batterie). Pour le second disque, huit artistes invités, dont Marie-Andrée Gaudet, Matt Hayes, Katrine Noël, Julie Aubé, Monica Ouellette et Mike Trask s’ajoutent au groupe. Mike Trask a réalisé les deux captations.

Menoncle Jason lance Live avec la paroisse sur l’étiquette Le Grenier Musique. – Gracieuseté

Parodie de gens qu’il a côtoyés dans sa communauté, Menoncle Jason est un personnage inventé par Jason Leblanc. Le sympathique «menoncle» a un peu de mal à s’adapter à la modernité. Souvent avec une pointe d’humour, il dénonce, entre autres, la surconsommation, le surendettement et le quotidien pas toujours facile des êtres humains.

Jason Leblanc se passionne autant pour le travail en studio que les prestations sur scène, deux aspects différents du métier.

«C’est plus un travail de perfectionniste en studio tandis que je sens que le live c’est plus un travail de feeling, de faire vivre une émotion, puis c’est dynamique. Les pièces changent tout le temps […]. J’aime ce que les deux m’apportent. C’est différent l’un de l’autre, c’est pour ça que je trouve ça important de sortir un album live.»

Live avec la paroisse sera lancé ce samedi 18 février à 19h au théâtre du Monument-Lefebvre à Memramcook. On y présentera sur grand écran le film du spectacle Live à Memramcook 2021 réalisé par Martin Goguen. Jason Leblanc a même devancé la sortie de l’album pour qu’il coïncide avec le Festival du film de Memramcook.

«On a choisi de montrer celui-là parce que ça va être la première fois qu’il va être vu devant un public», a ajouté l’artiste.

Celui-ci continue de composer du nouveau matériel en vue d’un troisième album studio. Le projet est encore à un stade embryonnaire.