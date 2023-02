Un premier festival de cinéma qui met en valeur Memramcook

Un premier festival du film voit le jour à Memramcook. Spectacles sur grand écran, vidéoclips et documentaires acadiens figurent au programme de l’événement qui se déroule du 17 au 19 février.

La sélection propose une quinzaine d’oeuvres ayant un lien avec la Vallée de Memramcook, explique Carole Chouinard, directrice générale de la Société du Monument-Lefebvre.

Les films ont été réalisés soit par des cinéastes originaires de la Vallée de Memramcook ou qui y vivent. Ça peut aussi être des œuvres qui mettent en vedette des personnages de la région, qui ont été tournées dans la Vallée ou du moins qui ont un lien avec celle-ci. Plusieurs variations sont possibles.

Parmi les œuvres au programme, on retrouve notamment Croque-mort. C’est beau la vie! de Georges Hannan, L’Ordre secret de Phil Comeau, des courts métrages de Rémi Belliveau et de Marc Landry, Massiabelle de Jacques Savoie, L’éloge du chiac de Michel Brault et L’éloge du chiac 2 de Marie Cadieux, ainsi que des vidéoclips d’artistes acadiens.

Une scène du film Pré d’en Haut de Rémi Belliveau. – Gracieuseté

Selon Carole Chouinard, il y a un foisonnement d’oeuvres audiovisuelles qui ont été produites dans la région de Memramcook.

«Depuis que je suis ici, il y a beaucoup de gens qui me parlaient de films qui avaient été faits dans la région. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, mais qui sont un peu discrètes. Du moment où j’ai commencé à en parler, j’avais au moins 40 propositions.»

En plus du lancement de l’album live de Menoncle Jason et de la projection de son spectacle, ce sera aussi l’occasion pour le public de voir pour la première fois sur grand écran la captation de l’opéra-rock Viens avec moi des Hôtesses d’Hilaire. Le spectacle a été filmé au Grand Théâtre de Québec.

Les œuvres de la sélection voyagent à travers les époques, s’étendant de la fin des années 1960 jusqu’à tout récemment. Carole Chouinard précise qu’il ne s’agit pas d’un festival de film compétitif. L’idée est d’offrir un festival qui met en valeur la région, les artistes et le Monument-Lefebvre.

S’il s’avère un peu plus risqué de programmer des spectacles l’hiver en raison de la météo, la directrice du théâtre souhaite tout de même maintenir la fréquentation en salle et l’animation dans le centre. Tous les films sont présentés sur grand écran dans le théâtre.

«C’est un petit cadeau qu’on donne à la communauté. Tout est gratuit. On veut augmenter la circulation au Monument-Lefebvre. On veut du monde, le Monument doit vivre», soutient-elle.

En fonction de l’intérêt du public pour ce premier festival, Carole Chouinard espère en faire un événement annuel.

Quelques cinéastes et invités seront présents aux projections, dont Georges Hannan, Martin Goguen et des membres des Hôtesses d’Hilaire. Le festival débute ce vendredi à 14h avec la projection des documentaires L’éloge du chiac un et deux.