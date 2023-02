Exposition de Monelle Doiron: la danse pour exprimer le confinement

Pour bien des gens, le confinement a été un défi, évoque l’artiste Monelle Doiron qui propose de revenir sur cette période d’isolement dans une vidéodanse mettant en scène le quotidien d’un couple confiné dans un appartement.

Son exposition L’Appartement sur la 135 en montre à Galerie Bernard-Jean à Caraquet présente une vidéodanse assortie d’une série de photographies. Quel impact a eu le confinement sur le couple? Une question que soulève l’artiste dans son exposition.

Les œuvres visuelles sont accompagnées d’extraits tirés de son journal qui mettent en contexte le projet de vidéodanse. Ce sont des textes qu’elle a écrits pendant le confinement, de mars à avril 2020, apportant ainsi un autre regard à ses œuvres. L’appartement constitue la source première d’inspiration du projet.

«C’est un peu de là que c’est venu. Comme mon appartement n’est pas très grand […] alors je me suis dit pourquoi ne pas utiliser cette contrainte dans laquelle la COVID-19 nous a mis et amener cet aspect puisque le couple est au coeur de ce qu’on crée Denis (Lanteigne) et moi avec notre collectif.»

La vidéodanse présente une chorégraphie dansée par un couple incarné par l’artiste elle-même et son conjoint qui vivent en huis clos dans leur petit appartement à Rang-Saint-Georges dans la Péninsule acadienne. Accompagnés d’un environnement sonore, ils se déplacent de la salle de bain à la chambre en passant par la cuisine, la garde-robe et le couloir. Ils expriment ainsi le quotidien souvent par des mouvements répétitifs. Moments de tendresse, de rapprochement, de confrontation ou encore d’ennui s’installent dans la relation.

Des espaces restreints

Le travail chorégraphique a été réalisé à partir d’improvisations en solo et en duo, de recherches et d’exploration dans cet espace restreint qu’est leur appartement. La caméra est devenue un outil indispensable dans sa création. Cela lui ouvre un champ de possibilités et lui permet aussi de sortir des studios de danse pour aller dans des lieux inusités.

«Le milieu de la danse est petit. On n’a pas toujours accès à un studio de danse pour faire des répétitions. Quand il fait beau l’été, on va dehors dans les champs, dans la forêt. Je trouve ça intéressant l’appartement, le lieu, l’espace et d’utiliser vraiment cette contrainte-là.»

Les deux artistes ont joué avec l’espace, explorant ainsi différentes scènes visuelles.

«Ça a été par jeu, par exploration, improvisation d’une scène à l’autre, d’un endroit à l’autre, de voir comment l’espace devient intéressant ou pas. Qu’est-ce que ça crée cet espace-là pour la relation? Est-ce que ça amène quelque chose de pertinent ou d’intéressant à la relation et au visuel aussi?»

Monelle Doiron qui poursuit une carrière en danse et qui a fondé le collectif Les Drôles de moineaux avec son conjoint Denis Lanteigne en est à sa troisième vidéo de danse. Elle part souvent d’improvisations et de structures. Quand elle réalise une vidéo, elle n’a pas de scénario ou de synopsis précis, le récit chorégraphique se créant au fur et à mesure que les scènes s’accrochent les unes aux autres. Elle aime les contraintes, lui permettant ainsi d’avoir certaines balises dans la création.

Elle explore aussi beaucoup les relations humaines dans ses œuvres. La vidéodanse lui permet aussi de diffuser plus facilement la danse dans un grand réseau.

Une image tirée de la vidéodanse L’Appartement sur la 135 de Monelle Doiron. – Gracieuseté

Une danse sans artifice

Dans la vidéo L’Appartement sur la 135, l’artiste a opté pour le noir et blanc afin de rester centré sur l’action et non sur l’environnement. Les deux danseurs sont le plus naturels possible devant la caméra.

«Je voulais montrer aussi ce côté brut. C’est quelque chose que je veux montrer avec la danse. On a beaucoup l’idée des danseurs filiformes, mais la danse ce n’est pas juste ça. Il y a toutes sortes de corps. Tout le monde a la possibilité de danser et de bouger. Denis n’est pas un danseur, mais il a quand même des choses à dire et son corps exprime des choses.»

La chorégraphe a un autre projet de vidéodanse en chantier qui sera tourné dans une quincaillerie à Rang-Saint-Georges.

«Denis et moi sommes tous les deux nés au-dessus d’un magasin général. Maintenant c’est rendu des Home Hardware. Celui à Rang Saint-Georges c’est toujours à mon frère, ça fait que l’idée est d’aller jouer dans un Home Hardware pour créer une nouvelle chorégraphie.»

Son exposition L’Appartement sur la 135 est présentée jusqu’au 25 mars. Monelle Doiron a remporté en 2021 le prix Éloize de l’artiste de l’année en danse pour son œuvre exploratoire Les Oiseaux.