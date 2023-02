Pierre Guitard entreprend une vaste tournée au Nouveau-Brunswick

L’auteur-compositeur-interprète Pierre Guitard qui entreprend une grande tournée au Nouveau-Brunswick propose de revisiter sur scène les chansons de son répertoire, notamment de son plus récent album Anhédonie qui déborde de sensibilité. Mélange d’électro-pop, de folk et de chansons intimistes, son univers musical débridé nourri par la quête du bonheur traverse différentes ambiances.

Si les chansons de son disque Anhédonie ont été écrites dans une période trouble de sa vie alors que le monde était plongé en pleine pandémie, aujourd’hui le chanteur natif de Madran est dans un tout autre état d’esprit. En fait, il ne s’est jamais senti aussi bien.

«Je suis complètement ailleurs, j’ai de nouveaux sujets à aborder dans les chansons, je suis en train d’écrire un nouvel album. J’ai une nouvelle vision sur la musique. C’est la première fois que j’écris un album où je vais bien pour vrai. Je me sens plus calme et moins dans les montagnes russes de la vingtaine», a exprimé en entrevue l’artiste qui s’apprête à franchir le cap de la trentaine.

Il souhaite se détacher de cette image du poète maudit torturé laissant croire qu’il faut absolument souffrir pour écrire des chansons. «C’est pas vrai, il faut juste être créatif.»

Il envisage d’entrer en studio cet été, tout dépendant de la suite de la tournée d’Anhédonie. Après avoir approfondi la chanson à textes, il a envie de légèreté et d’explorer davantage la créativité et les collaborations.

«J’ai le goût d’avoir du fun, que les gens aient du fun avec moi. Il faut réaliser aussi que dans la société en général, je pense qu’il y a 50% des gens en écoutant de la musique qui ne porte absolument pas attention aux textes. Ça fait que moi, je ne m’adresse pas à 50% des 4% de gens qui écoutent de la musique francophone indépendante.»

Ses prochaines chansons seront donc peut-être un peu moins introspectives, sans pour autant tomber dans l’optimisme à outrance, laisse-t-il entendre.

«Je suis quelqu’un qui aime aborder des sujets sérieux, ça fait que c’est sûr que je ne me mettrai pas à parler du jour au lendemain, du ciel bleu et que les oiseaux chantent. C’est toujours de l’observation sociale sur des sujets qui me touchent ou qui sont présents dans ma vie.»

Une gamme d’émotions

Anhédonie (expression qui signifie incapacité à ressentir des émotions positives) suit une certaine évolution psychologique, pour conclure sur une note d’espoir. Sur scène, l’artiste se permet de se promener à travers une gamme d’émotions qui ne suit pas nécessairement la même trame narrative. Le concept du spectacle est basé davantage sur la musique, précise-t-il. Il grappille des pièces dans l’ensemble de son répertoire. Son spectacle étant composé de moments planants, intimistes où il est seul avec sa guitare, de passages électros et même de solos de guitare dans le tapis. Il propose un spectacle qui offre une variété de paysages sonores, dépassant ainsi l’image un peu mélancolique qu’il peut projeter.

Il estime qu’il est rendu à un point dans sa carrière où il ressent beaucoup moins de pression quand il part en tournée. «Ça va être juste le fun. Je m’en vais à la rencontre de gens que je n’ai pas vus depuis longtemps.»

Si aujourd’hui il est dans un esprit différent de l’époque de son deuxième album, il reste qu’il aime interpréter ces chansons en concert.

«Je les ai écrites et elles m’ont fait du bien. Je suis là à vous parler aujourd’hui parce que j’ai réussi à passer à travers ce que ces chansons-là m’ont fait vivre. C’est comme une relation amour-haine, un peu comme un chat qu’on adore, mais qui parfois nous griffe.»

Pierre Guitard n’a jamais fait une aussi grande tournée de spectacles dans sa province natale. Il est accompagné de quatre musiciens. Il s’arrêtera dans 11 villes au cours des prochaines semaines. La tournée prend son envol à Atholville le 22 février pour se terminer à Grand-Sault le 12 mars.

Cette tournée a vu le jour à la suite du prix Assomption Vie-Radio-Canada qu’il a remporté à la FrancoFête en Acadie en 2021.