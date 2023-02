Satellite Théâtre s’attaque aux grandes questions de l’humanité

Que déposerait-on aujourd’hui dans une capsule temporelle interstellaire et quel portrait de l’humanité brosserait-on? Ces questions ont nourri l’imaginaire de Céleste Godin en écrivant Bouée, la nouvelle création de Satellite Théâtre.

À deux semaines de la première de Bouée, la Salle Bernard-LeBlanc fourmille d’activités puisqu’on assiste à un chantier de création. Jamais la compagnie n’a créé un spectacle aussi imposant d’un point de vue technique et scénographique. Une dizaine de concepteurs, dont deux éclairagistes, collaborent à cette production. Les six comédiens (Ludger Beaulieu, Florence Brunet, Katrine Noël, Carlo Weka, Franziska Glen, Philip André Collette) et le metteur en scène Marc-André Charron construisent scène après scène cette nouvelle œuvre écrite par Céleste Godin.

C’est la deuxième pièce qu’iel signe pour cette compagnie. Si Overlap présentait le portrait d’une communauté, celle de Moncton, Bouée se tourne plutôt vers l’espace et les questions existentielles, tout en jetant un regard critique sur l’humanité.

Qu’est-ce qui pousse les êtres humains à vouloir explorer et conquérir l’espace? Si on lançait aujourd’hui un disque d’or à bord d’une sonde dans l’espace, qu’enverrait-on comme message et comme contenu?

La suite de Voyager

Céleste Godin raconte qu’iel a été inspiré·e par la sonde Voyager lancée dans l’espace dans les années 1970 afin d’observer de plus près les planètes du système solaire. À son bord, se trouvait un disque d’or sur lequel il y avait des images et des textes de la Terre en cas d’une éventuelle rencontre avec une forme de vie extraterrestre. Bouée est en quelque sorte la suite de Voyager imaginée par Céleste Godin.

«Le concept de bouée c’est une mise à jour contemporaine de ce genre de capsule», a exprimé l’artiste en entrevue à l’issue d’une répétition devant public.

Cette capsule qui comprend des témoignages de Terriens d’aujourd’hui lui permet de poser un regard critique, parfois même un peu cynique sur le monde actuel et ses contradictions.

«Dans ces témoignages, on voit la différence entre ce que la science-fiction nous a dit sur ce que serait l’an 2020 et ce qu’on constate aujourd’hui. »

L’artiste cite en exemple les milliardaires qui se paient des voyages de plaisance dans l’espace, tandis que des gens crèvent de faim sur les trottoirs. Iel évoque ainsi l’étrangeté de l’espèce humaine. Les dernières années n’ont pas été faciles pour l’humanité.

«L’humanité c’est une espèce comme incroyable, bizarre, affreuse et magique en même temps. Et Bouée montre un peu ça.»

Bien qu’il soit question de cosmos, le récit présente une certaine perspective locale, surtout par le langage, la manière de s’exprimer et de raconter les histoires. Bouée aborde, entre autres, les thèmes de l’exploration spatiale, du malaise d’une génération face à l’argent, l’endettement, le surtravail, le manque de repos et le rapport entre les pauvres et les riches.

Une production ambitieuse

Bouée est constituée d’une suite de monologues présentés en divers tableaux. Il y a aussi parfois des moments qui sont ancrés dans le mouvement, à l’image du travail de la compagnie qui propose un théâtre très physique, presque clownesque. À la lumière de la répétition du début du spectacle, on peut s’attendre à une pièce ludique, éclatée, avec quelques scènes assez loufoques.

«C’est une espèce de série de bouteilles lancées à la mer. […] On reste dans une structure kaléidoscopique parce que c’est le regard de Céleste sous plein d’angles différents. Par contre, on est dans quelque chose de vraiment plus intime», a expliqué Marc-André Charron.

Étrangement, pour être capable de se poser des questions sur l’ensemble de l’espèce humaine, ça passe par l’individu, note le metteur en scène.

Des objets, des jouets et plein d’appareils lumineux presque enfantins alimentent l’action. Ceux-ci deviennent des constellations, des planètes et d’autres choses. Le metteur en scène estime que cette réflexion sur le désir d’explorer l’espace a quelque chose d’un peu enfantin aussi.

«Ça l’air de rien, mais pour rendre un Lego lumineux qui soit capable d’exister dans une salle de spectacle, ça demande beaucoup de travail technique derrière.»

Il s’agit d’une production ambitieuse, avec des projections vidéo qui interagissent avec les acteurs, a fait savoir Marc-André Charron qui est aussi le directeur artistique de la compagnie.

«On a fait entrer un paquet de couches techniques qui est moins dans nos habitudes. Tout ça avec une distribution de six acteurs. Ça fait que c’est imposant. On n’a jamais monté un décor de cette ampleur-là.»

Méticuleux dans les moindres détails, le metteur en scène s’assure que les acteurs et les créateurs du spectacle jouent le même jeu et que les intentions soient claires. Chacun apporte ses idées dans ce grand laboratoire de création.

«Je vois vraiment la job du metteur en scène, comme le premier spectateur. Il n’y a pas beaucoup de hiérarchie dans nos salles de répétitions, j’essaie juste d’être le provocateur en chef.»

Marc-André Charron se plaît à travailler avec les textes de l’auteur·e de Moncton, notamment parce qu’iel n’est pas issu·e du milieu du théâtre, laissant ainsi beaucoup de place à l’imagination et à la création.

Le spectacle Bouée est présenté du 2 au 11 mars à la Salle Bernard-LeBlanc du Centre culturel Aberdeen à Moncton.