Womansplaining Show: la femme (drôle) dans tous ses états

Le Womansplaining Show débarque en Acadie début mars, le temps de deux représentations à Caraquet et à Dieppe. Le spectacle humoristique et féministe, qui met en scène des femmes de tous les horizons, réunira sur scène la comédienne transgenre Tranna Wintour, la drag queen Rose Beef, ainsi que les humoristes Érika Suarez, Line Woods et Anabelle Hébert, le tout sous l’animation tout aussi drolatique de Noémie Leduc-Roy et Anne Sarah Charbonneau.

«C’est comme au Subway: t’as tous les condiments!», s’exclame d’entrée de jeu Anabelle Hébert, l’Acadienne de la bande qui prendra part à la représentation du 1er mars à Caraquet.

«Je pense à créer un numéro d’un bulletin de nouvelles qui serait seulement adressé aux femmes. Je vais aussi en faire un que j’ai déjà fait par le passé en parlant des rencontres chez le médecin et à quel point ça peut parfois être désagréable pour les femmes», ajoute cette ancienne infirmière aujourd’hui technicienne en environnement.

Anabelle Hébert a reçu l’invitation de participer au Womansplaining Show à la suite de son passage comme marraine du plus récent festival Acadie Love.

«Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick est impliqué de près avec Acadie Love. Quand on m’a offert de participer au spectacle, j’étais d’autant plus heureuse que je suis une fan de Tranna Wintour, que j’ai suivie dans l’émission Big Brother célébrités l’an dernier. C’est donc un plaisir pour moi de faire partie d’un événement pour une cause qui me tient à coeur, en plus de rencontrer des gens que j’admire et que je ne connaissais pas auparavant.»

Il faut dire qu’Anabelle Hébert en mène de plus en plus large dans l’univers de l’humour depuis sa victoire en 2019 au concours amateur du festival Rien. Celle qui a fait tout récemment la première partie de l’humoriste québécois Mario Jean à la fin janvier à Moncton et qui collabore régulièrement à des émissions comme L’embarras du choix ou encore Tout inclus à Radio-Canada est de plus en plus sollicitée. La femme, âgée de 33 ans, commence à voir les plaques tectoniques bouger en faveur de son art.

«Quand j’étais infirmière, je me pratiquais beaucoup sur mes patients. Maintenant que je suis technicienne en environnement, je fais beaucoup de route et ça me donne du temps pour penser à des idées de numéros.»

Pourrait-elle un jour ne faire que de l’humour? Anabelle Hébert demeure circonspecte sur le sujet, mais soutient demeurer ouverte à toutes les possibilités.

«Ça serait un rêve pour moi de ne vivre que de ça. Le feeling est incroyable quand je suis sur scène en soirée. En même temps, en ce moment, j’ai un salaire fixe qui rentre toutes les semaines; est-ce que je serais prête à vivre à coups de contrats en humour? C’est un pensez-y-bien.»

Son amie Coco Belliveau à Big Brother Célébrités

Par ailleurs, Anabelle Hébert nous avoue en entrevue téléphonique être une grande fan de l’émission Big Brother Célébrités, dont la troisième saison est présentement diffusée à Noovo. Elle suit particulièrement, cette année, le parcours de son amie, l’humoriste acadienne Coco Belliveau, qui, selon certains critiques de télé, pourrait se rendre jusqu’à la finale le 16 avril prochain. Pour Anabelle Hébert, l’issue de la compétition ne fait aucun doute.

«Elle gagne! C’est sûr qu’elle gagne!», affirme-t-elle de but en blanc.

Celle qui voit son amie d’ordinaire plutôt discrète se déployer sous un nouveau jour dans l’œil de la caméra de la téléréalité québécoise ne cache pas son admiration pour sa consoeur humoriste.

«Ça me rend fière pour l’Acadie, parce qu’elle paraît super bien dans l’émission et elle est vraiment smart comme tous nous autres. Je pense aussi au fait que les gens d’une région comme la nôtre la regardent évoluer et peuvent se dire: ‘‘ça se fait d’être dans un gros show de télé comme celui-là et qu’on peut se démarquer sans se dénaturer’’.»

Les représentations du Womansplaining Show auront lieu le mercredi 1er mars, à 19h30, au Centre culturel de Caraquet, ainsi que le lendemain, également à 19h30, au Centre des arts et de la culture de Dieppe.