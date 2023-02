La scène métal en plein essor dans le sud du Nouveau-Brunswick

Ils ont pour nom Skullkraken, Sandfalls, Elevate The Virus, Cave Dweller ou Once Destroyed. Ils se produisent dans des endroits comme le Miss Cue, le Xeroz ou le Laundromat.

Ces jeunes ont tous un point en commun: ce sont des passionnés de musique Death Metal.

Luke Smith est chanteur et bassiste du groupe Skullkraken.

Avec ses comparses Ben Babineau (guitare) et Noah Batten (batterie), il fait partie de la renaissance de la scène métal underground de Moncton.

L’étudiant en musique à l’Université de Moncton a fondé son groupe en 2017, avec son collègue de classe, Ben Babineau.

Il affirme que la scène métal est en plein essor dans le sud du Nouveau-Brunswick.

«Il y a vraiment beaucoup de nouveaux groupes avec du bon matériel original. J’adore aller voir et jouer avec ces groupes-là», précise le musicien de 22 ans.

Selon lui, il existe une trentaine de groupes métal à travers le Nouveau-Brunswick, principalement à Moncton, à Saint-Jean et à Fredericton. Parmi ses influences, Luke Smith cite Metallica et Rhapsody (un groupe de métal symphonique italien).

«J’ai vraiment commencé à jouer ce style en 10e ou 11e année. C’est vraiment là que ma passion est née», raconte-t-il.

«J’ai commencé à jouer de la basse parce que voulais faire autre chose que juste jouer à des jeux vidéo. Je suis content que mes parents m’aient incité à le faire, parce que c’est devenu mon activité préférée», ajoute celui qui est né à Saint-Jean.

«J’adore l’intensité et le fait qu’il y a toujours quelque chose qui est en train d’arriver. C’est vraiment ça qui m’a attiré. Bien sûr, j’aime aussi d’autres genres de musique. À l’université, j’ai appris à découvrir la musique classique, qui est devenue une de mes influences.»

Le groupe répète au moins une fois par semaine, et plus souvent quand on il y a un spectacle prévu, Skullkraken joue uniquement des compositions originales. «C’est un peu mal vu pour les groupes de metal plus extrême de faire des reprises d’autres artistes», mentionne le chanteur/bassiste.

Leur premier album, Devour, est paru en 2021.

Le groupe travaille présentement sur son successeur.

Luke Smith reconnaît que sa musique risque de demeurer simplement un passe-temps et qu’il n’est pas facile de gagner sa vie avec ce style musical quelque peu extrême.

«Ce n’est pas un style qui permet de faire des millions de dollars. On veut juste faire de notre mieux et aller le plus loin possible avec notre musique. Une tournée à travers le Canada serait extraordinaire.»

Samuel McGraw, qui manie la six cordes depuis sept ou huit ans, décrit la musique de Sandfalls comme du métal, influencé par du rock progressif, de l'alternatif, du groove et du trash.

Un grand-père musical

Samuel McGraw est un des membres fondateurs du groupe Sandfalls, né en 2021.

Le Dieppois de 19 ans manie la six cordes depuis sept ou huit ans.

«Mon grand-père (Alyre Brideau) était un musicien. Il n’y avait pas de salon, tout l’espace était pris par des instruments de musique et de l’équipement. Quand il est décédé, il m’a laissé une de ses guitares. Une bonne journée, je me suis juste décidé d’apprendre à en jouer», raconte celui qui est chanteur et guitariste du groupe.

La formation est complétée par Ian King (basse) et Tommy Losier (batterie).

Le musicien acadien décrit la musique de Sandfalls comme du métal, influencé par du rock progressif, de l’alternatif, du groove et du trash.

Parmi ses influences, il cite System Of A Down, Trivium, Dream Theater, mais aussi Metallica, Megadeth et Slayer.

«Je regardais des vidéos sur YouTube et je suis tombé sur une chanson de System Of A Down. Je me suis dit: ça, c’est bon!», lance-t-il en riant.

Ce style est depuis devenu sa véritable passion.

Le groupe planche présentement sur un ep, qui paraîtra vers le milieu de l’été ou la fin de l’année.

Comme son collègue Luke Smith, il se dit impressionné par la vivacité de la scène musicale métal à Moncton.

«La scène est en train de se développer vraiment rapidement. Je ne sais pas si c’est juste parce que les découvrent, mais j’ai vraiment l’impression que beaucoup de groupes sont en train d’apparaître», avance-t-il.

Un circuit est aussi en train de se développer à travers les Maritimes, ce qui devrait permettre aux jeunes artistes de se faire connaître un peu partout.

«On planifie une petite tournée pour aller jouer à Halifax, Saint-Jean, Fredericton, Charlottetown et peut-être Bathurst. On espère que les gens vont apprendre à nous connaître à travers les Maritimes, pour éventuellement, nous faire sortir de la région.»

Samuel McGraw rêve également de lancer un premier album et de participer à des festivals de musique métal.

Peu importe le succès de son groupe, il a fermement l’intention de poursuivre l’aventure le plus loin possible.

«Je pourrais faire ça toute ma vie.»