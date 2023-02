Nouvelle exposition de Louise LeBlanc: des toiles porteuses d’espoir

Tout passe par la lumière et les contrastes pour la peintre Louise LeBlanc qui cherche à offrir de la beauté dans ses œuvres abstraites aux couleurs éclatantes. Sa nouvelle série Up-timiste de 12 tableaux fait écho au cycle des saisons.

En entrant dans la Galerie 12 à Moncton où est exposée sa nouvelle série de toiles, on assiste à une explosion de couleurs. Celle qu’on surnomme la dame aux couleurs recherche la lumière et le dynamisme dans ses œuvres. Daniel Chiasson de la Galerie Art-Artiste qui représente Louise LeBlanc invite le visiteur à prendre le temps de regarder les tableaux pour se laisser imprégner par l’énergie et le mouvement qui s’en dégagent. Le collectionneur d’art compare un peu son travail à l’univers du peintre Jean Paul Riopelle.

«Quand on regarde Riopelle, on dirait que ça nous amène un petit peu dans ce monde-là, où on a un peu le paysage sans le paysage. Abstrait, mais qui nous fait penser qu’on voyage quand même beaucoup dans ses tableaux.»

L’artiste a choisi de ne pas mettre de titre à ses œuvres, laissant plutôt au spectateur la liberté de choisir et d’interpréter ce qu’il voit. Louise LeBlanc peint à la spatule appliquant plusieurs couches de peinture à l’huile qu’elle mixe parfois avec de l’acrylique, donnant ainsi du relief et de la profondeur à ses œuvres.

«Une de ses particularités est qu’elle n’a pas de difficulté à mettre beaucoup de matière dans ses tableaux. Quand on parle de sa gestuelle, de sa spatule, il y a assez de matière dans ses tableaux que ce n’est pas peint à plat. Elle a du volume pour créer toute la profondeur et le mélange des couleurs», mentionne Daniel Chiasson.

– Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Une lumière nécessaire

L’artiste de Shediac-Bridge a créé cette nouvelle série un peu après sa collection Dessiner avec les enfants qui est exposée en ce moment à Edmundston. Elle a réalisé les tableaux de la série Up-timiste pendant la pandémie, voulant ainsi apporter de la lumière dans cette période un peu sombre et étrange.

«Ça nous prend de la lumière pour rendre nos jours plus beaux et mettre de la couleur. La couleur c’est gai, c’est intéressant, ça ouvre aux rêveries, donc j’ai nommé cette série Up-timiste.»

La nature et les saisons inspirent l’artiste. Le travail s’est étendu sur deux années, suivant ainsi le renouvellement des saisons. Selon celle-ci, les œuvres colorées amènent une introspection intérieure. Le titre de l’exposition reflète la personnalité positive de l’artiste toujours à la recherche d’un équilibre. Ses œuvres témoignent de ce cheminement.

«Malgré la noirceur, il y a de la lumière au bout du tunnel», note-t-elle.

Artiste autodidacte, Louise LeBlanc peint depuis plus de dix ans. Elle a présenté plusieurs expositions à la Galerie 12 et ailleurs au Nouveau-Brunswick. Daniel Chiasson précise que ses peintures suscitent de plus en plus l’attention des collectionneurs. Ses expositions voyagent beaucoup.

Après Edmundston, la série Dessiner avec les enfants sera présentée à la Galerie des Bâtisseurs au Centre communautaire Sainte-Anne à Fredericton, du 16 mars au 4 mai.

«C’est un projet que j’ai fait avec une garderie. J’ai fait dessiner des enfants de 15 mois à 4 ans et puis je suis partie avec ça et j’ai interprété le dessin de l’enfant pour créer une peinture. Le dessin est exposé avec la peinture et il fait partie de l’oeuvre. Il y a un côté ludique.»

Luminosité, couleurs exaltantes et contrastes caractérisent le travail de cette artiste qui réalise des œuvres dans différents formats.

«C’est mon point de départ, peu importe la série que je vais faire, j’ai besoin de contraste et de lumière. J’ai besoin que ça illumine. J’aime voir les choses d’une façon lumineuse.»

Dans le catalogue qui accompagne cette exposition, l’artiste et commissaire d’art Paul Édouard Bourque signe un texte qui offre un survol de la démarche de Louise LeBlanc.

«En évoquant clairement un sentiment d’espoir et de positivisme, ces oeuvres proposent une approche vitale orientée vers un monde visuel décidément affirmatif et exaltant», écrit Paul Édouard Bourque.

Son exposition Up-timiste est présentée jusqu’au 15 mars à la Galerie 12 au Centre culturel Aberdeen. Le vernissage se tient ce jeudi 23 février à 18h30.