Un nouveau vidéoclip d’Édith Butler

Édith Butler lance le vidéoclip officiel de la chanson Dans l’bois en duo avec Lisa LeBlanc.

Cette magnifique réalisation met en lumière la complicité musicale et l’amitié qui règne entre les deux artistes de différentes générations.

Des images toutes simples en forêt et dans un chalet montrent les deux artistes près du poêle à bois, s’accompagnant l’une et l’autre à la guitare et au banjo.

À ces images, viennent se greffer des films d’archives. Un soupçon nostalgique, le clip se veut un peu un retour aux sources et à l’essentiel.

Un clip rempli de bonheur qui rassemble deux grandes artistes acadiennes.

Cette chanson est tirée du plus récent album d’Édith Butler Le tour du Grand Bois (2021) réalisé par Lisa LeBlanc. Le lancement du vidéoclip coïncide avec la sortie du disque en format vinyle.