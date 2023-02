Une Acadienne reçoit la plus haute distinction artistique au Canada

La soprano acadienne et professeure de chant Rosemarie Landry est couronnée du Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS) de la réalisation artistique 2023, soit la plus haute distinction dans ce domaine au Canada.

La fondation des Prix GGAS a dévoilé jeudi ses lauréats dans les divers secteurs des arts de la scène: théâtre, danse, musique jazz, chanson, littérature et musique classique. Ces prix honorent des artistes dont les réalisations ont inspiré et enrichi la vie culturelle du pays et fait rayonner le talent canadien à l’étranger.

La soprano originaire de Caraquet reçoit cet honneur pour ses réalisations dans le milieu de la musique classique. Saluée de par le monde comme interprète exceptionnelle de l’art lyrique français et autorité reconnue de la musique d’expression française, la soprano Rosemarie Landry a apporté une contribution importante à la musique classique et à la scène culturelle canadienne. Elle a chanté dans le monde entier en récital, en concert et à l’opéra, à la radio et à la télévision, ainsi qu’avec les plus grands orchestres et lors de festivals de musique de chambre.

Professeure titulaire respectée à l’Université de Montréal, elle donne aussi régulièrement des cours de maître dans des écoles et universités réputées partout dans le monde. Rosemarie Landry a été étonnée de recevoir ce prix.

«Je pense que quand on me l’a annoncé, il a fallu que je m’assoie parce que j’en croyais pas mes oreilles parce qu’à plusieurs reprises j’ai fait partie du jury […] Il y a sur cette liste parmi les plus grands musiciens canadiens que j’ai connus et que j’ai pas connus et que je respecte. Vous pouvez pas savoir ce que ça fait d’avoir été choisie par les pairs. J’étais extrêmement émue et je suis toujours extrêmement émue et reconnaissante», a-t-elle exprimé.

Parmi les autres lauréats des PGGAS 2023, figure l’auteure-compositrice-interprète et militante K.d. Lang et le dramaturge, librettiste, scénariste et professeur Michel-Marc Bouchard. Les lauréats seront honorés lors de deux événements qui auront lieu à Ottawa et dont le point culminant sera le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle au Centre national des Arts, le samedi 27 mai.