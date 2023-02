Une année fort occupée pour Annie Blanchard

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’Annie Blanchard est «dans l’jus accoté», lancera-t-elle d’ailleurs elle-même au cours de notre entretien. Après avoir connu une année 2022 qui, selon elle, a été la plus remplie de sa carrière, tout indique déjà que l’année en cours accotera, à juste titre, celle qui l’a précédée.

Imaginez-vous: Annie Blanchard traîne dans ses cartons pas moins de quatre spectacles dans ses valises, qui comptent donc une ribambelle de chansons ainsi que de nombreuses paires de souliers à talons hauts.

En solo comme en groupe, l’Acadienne pousse sa jolie voix à la fois puissante et mousselinée dans les micros des nombreuses scènes du Québec.

Mais sa terre natale n’est jamais bien loin, et l’artiste nous confie qu’elle profite de chaque occasion, malgré son horaire chargé, pour revenir y chanter.

Ce sera d’ailleurs le cas le 15 avril, alors qu’elle agira pour une deuxième année consécutive à titre de marraine de CCNB sur scène – un rôle qu’elle assumera d’ailleurs jusqu’en 2025, nous dévoile-t-elle.

«Ç’a été vraiment plaisant l’an passé; c’était un beau groupe de finalistes. Il y a des découvertes extraordinaires à y faire. Au CCNB, différentes cultures se mélangent et c’est vraiment inspirant à cet égard de travailler avec les participants», souligne Annie Blanchard avec un sourire dans la voix.

La marraine sera une fois de plus accompagnée de l’auteur-compositeur-interprète Danny Boudreau, qui assurera à nouveau la direction musicale ainsi que la mise en scène du spectacle de la finale.

«Nous nous complétons bien Danny et moi. Lui assure davantage le bon déroulement du spectacle sur le plan musical et technique, alors que moi je suis là davantage pour justement assumer pleinement mon rôle de marraine, notamment en les aidant à gérer leurs émotions en plus de leur donner divers conseils.»

Comme conseillère, Annie Blanchard peut revendiquer un solide bagage depuis qu’elle a été révélée à Star Académie, en 2005. Son plus récent spectacle, Jolene and the Gambler – Le country de nos idoles, qu’elle fait en duo avec un autre ex-académicien (et vainqueur de la cohorte 2009), Maxime Landry, et dont la tournée débute ce vendredi à Kinsey Falls au Québec, s’ajoute à son parcours lumineux et montre, une fois de plus, l’étendue de son talent. Un projet qui a commencé à germer en Acadie dans la tête des deux compères, souffle Annie Blanchard.

«Ce projet-là a commencé à Moncton, au moment de l’enregistrement de l’émission Le grand ménage des Fêtes à laquelle Maxime et moi étions invités (ainsi que Laurence Jalbert, complétant le trio du spectacle Symfolies de Noël, NDLR). Nous étions tous les deux assis dans un resto à Moncton et nous nous parlions de nos projets. On sortait de la pandémie, et ça faisait déjà plusieurs années que nous voulions faire quelque chose en commun. On se demandait donc qu’est-ce qu’on pourrait faire comme projet qui serait plaisant et pas trop stressant.»

L’idée de rendre hommage à la légende musicale Kenny Rodgers, décédé pendant la pandémie en 2020, trottait déjà dans la tête de Maxime Landry, qui a révélé son secret à son amie à ce moment-là.

«Quand il m’a dit ça, je lui ai lancé tout bonnement en riant que je pourrais faire Dolly Parton à ses côtés. Les yeux de Maxime, qui est aussi producteur de spectacles et qui a vraiment pris sa carrière en main, se sont allumés. Nous avions trouvé notre concept.»

Le duo s’est rapidement mis à la tâche. Quelques mois plus tard, en septembre dernier, Annie Blanchard et Maxime Landry ont lancé l’album Jolene and the Gambler qui, dès sa sortie et pendant quatre semaines consécutives, s’est retrouvé en tête des ventes anglophones, puis deux semaines supplémentaires peu avant les Fêtes.

Le couple amical travaille par ailleurs sur un autre album à quatre mains, inspiré des portions francophones du spectacle que l’on ne retrouve pas dans l’album Jolene and the Gambler, consacré uniquement à Dolly Parton et Kenny Rodgers. Annie Blanchard affirme que le disque sera un peu plus roots, avec des arrangements plus aériens et fera quelques clins d’oeil au medley anglo-franco inspiré de chansons anglophones reprises en français et qu’ils font dans le cadre de la présente tournée.

Cette tournée, dont 50 dates sont déjà prévues un peu partout au Québec et ailleurs, s’arrêtera à Caraquet le 15 juillet.

L’auteure-compositrice et interprète acadienne Annie Blanchard – Gracieuseté: Julien Faugere Annie Blanchard et Maxime Landry – Gracieuseté: Julien Faugere

Nicole Martin: le défi d’une vie

Autre tournée dans laquelle Annie Blanchard se produit en compagnie de Marie-Élaine Thibert et de Marie-Michèle Desrosiers, c’est celle du spectacle Nicole – Les chansons d’une vie, rendant hommage à la regrettée chanteuse québécoise Nicole Martin.

«J’ai hésité un peu lorsque j’ai reçu l’invitation, avoue Annie Blanchard, parce que ça s’éloigne beaucoup de ce que je fais habituellement. Par contre, les chansons de Nicole Martin ont aussi fait partie de ma vie, par l’entremise de ma grand-mère qui l’aimait beaucoup, de même que Chantal Pary ou d’autres chanteuses du genre.»

Très vite, la chanteuse a réalisé l’ampleur de la tâche qu’elle celle d’interpréter les chansons d’une artiste qui possédait un très large registre vocal.

«Je pense que c’est l’un des plus gros défis de toute ma vie, car ça me sort vraiment de ma zone de confort. Ça m’a pris six mois à apprendre ce show-là par coeur; je te jure, j’en rêvais la nuit! Mais ça fait du bien, des fois, de justement aller vers autre chose, et force est de constater que nous avons réussi notre pari, puisque depuis les débuts de la tournée, les salles sont pleines et la réaction du public est excellente», souligne-t-elle, ajoutant que le spectacle, dont l’idéateur est l’époux de feue Nicole Martin, rend justice à la prestance et au glamour de cette grande dame de la chanson… ce qui implique également de nombreux changements de costumes et autres défis techniques pour les trois interprètes.

La tournée de Nicole – Les chansons d’une vie, se poursuivra jusqu’en 2025.

Annie Blanchard reviendra d’autre part en Acadie le 12 août, à Edmundston, pour y présenter son spectacle solo Hurricane/Welcome Soleil.