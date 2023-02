Guillaume Desrosiers Lépine entre dans la cour des grands

De plus en plus en vue, Guillaume Desrosiers Lépine qui expose pour la première fois au Musée des beaux-arts Beaverbrook commence à se tailler une place sur la scène internationale. L’artiste et professeur en art visuel à Moncton présente une installation d’envergure, Écrans / Screens, évoquant la relation que nous entretenons avec la technologie.

Animé par un esprit curieux, l’artiste explore diverses techniques et médiums dans sa pratique en art visuel. Il interroge le processus matériel, cherchant des moyens de le trafiquer, de le bonifier ou de le transformer.

«Il y a comme des curiosités qui naissent à l’atelier par des expérimentations. Je tente beaucoup de choses à l’atelier, j’essaie de travailler avec des techniques et des matériaux qui sont différents parce que ça apporte du dynamisme dans ma pratique», a-t-il expliqué en entrevue.

Après avoir exposé ses œuvres à Moncton et Dieppe, voilà qu’il entre par la grande porte du Musée d’art provincial à Fredericton. Son exposition occupe une salle de 1500 pieds carrés dotée de murs de 24 pieds de hauteur. L’architecture contemporaine de l’espace correspond tout à fait au projet actuel de l’artiste.

«C’est une grande fierté. C’est un projet de longue haleine. John Leroux a vu l’exposition à Dieppe et c’est de là que se sont entamés les pourparlers pour un projet d’exposition de façon plus large.»

Le gestionnaire des collections et des expositions au Musée, John Leroux, est extrêmement élogieux à l’égard du travail de M. Lépine.

«Ses petites toiles colorées, dont la surface ressemble à du velours côtelé, sont parmi les peintures abstraites les plus réussies que j’ai vues au Nouveau-Brunswick depuis de nombreuses années, tandis que ses dessins massifs au stylo Bic remplissent les murs de la galerie avec un commandement à couper le souffle», mentionne-t-il.

L’artiste admet qu’il a été très touché par les commentaires de M. Leroux. Des commentaires qui lui donnent beaucoup de confiance dans sa recherche et dans l’exposition qu’il a mise en place au Musée des beaux-arts.

Guillaume Desrosiers Lépine présente un travail de longue haleine. Il s’agit d’une production majeure, importante et bien assumée.

Le titre de l’exposition se réfère au rapport qu’il tente d’établir entre son travail plastique, c’est-à-dire le dessin, la peinture et la céramique, et les écrans et leur mode d’apparition dans le monde. Comment l’écran influence-t-il notre façon d’interagir avec le monde?

«Même si je ne suis pas sur l’écran, je suis encore dans l’écran. Une des dimensions que j’emprunte à l’écran, c’est sa dimension flexible, tout le temps évolutive ou adaptative. Les plateformes s’adaptent aux différents écrans qu’on utilise, donc l’exposition fait aussi ce même mouvement-là. Il y a une évolution dans l’exposition, une transformation des œuvres.»

Une recherche approfondie

Écrans / Screens qui rassemble une variété d’œuvres est la poursuite de sa recherche qu’il avait entamée dans l’installation immersive Nerikomi au Centre des arts et de la culture de Dieppe. On retrouve notamment une série de 16 dessins de grand format réalisés au stylo bille ayant des similitudes avec les écrans.

«Même s’ils ne sont pas faits de façon numérique, ce sont des motifs circulaires répétitifs, on a un sentiment de vibration ou de vrombissement dans la surface qui créée des profondeurs, puis qui donne quasiment comme quelque chose d’électrique dans la façon que la surface se présente et qu’elle scintille.»

Ces dessins nécessitent parfois plusieurs semaines de travail dépendant de la densité des traits, de la répétition des lignes et de la complexité des motifs. À cela s’ajoutent un grand collage et une étagère sur laquelle sont installés des tableaux provenant de différentes séries de peintures. La série Pâtisseries fait appel à un procédé original utilisant des sacs de plastique pour appliquer la peinture.

«On voit le mélange des couleurs au fil de l’application, il y a comme une progression chromatique dans ces tableaux qui, à mon avis, est une grande recherche que j’ai entamée sur la couleur et l’importance de la couleur dans la création d’œuvres picturales.»

L’artiste se rend régulièrement à Fredericton pour modifier l’installation des tableaux dans la galerie. Pour réaliser cette exposition, il a travaillé en collaboration avec le commissaire d’art, Guillaume Adjudor Provost. En plus de donner quelques conférences et ateliers à la fin mars, l’artiste souhaite tenir un événement musical pour le finissage de l’exposition, le 3 juin.

Cap sur l’Afrique

Après avoir exposé au 72e festival d’art contemporain de l’association Jeune création à Paris en 2022 qui a rassemblé 48 artistes de 15 nationalités différentes, Guillaume Desrosiers Lépine a été sélectionné pour représenter le Nouveau-Brunswick en peinture aux 9es Jeux de la Francophonie à Kinshasa.

«C’est la première fois aux jeux, première fois sur le continent africain. C’est une grosse expérience de feu», a exprimé l’artiste.

Il exposera des tableaux de sa série Pâtisseries, en plus de créer une production sur un thème pendant les Jeux qui se déroule du 28 juillet au 6 août dans la capitale de la République démocratique du Congo.

S’il commence à diffuser son travail sur la scène internationale, il tient à continuer d’exposer de ce côté ci de l’Atlantique. Il espère que d’autres galeries de la province l’inviteront à présenter son travail.

Originaire de Sorel au Québec, Guillaume Desrosiers Lépine qui s’est établi récemment dans la Vallée de Memramcook est professeur de peinture au département des arts visuels de l’Université de Moncton.