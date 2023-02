La Commission de services régionaux Chaleur met en valeur ses artistes

La Commission de services régionaux (CSR) Chaleur a donné le coup d’envoi jeudi à une exposition mettant en valeur le travail et les œuvres des artistes de la grande région Chaleur.

Habituellement reconnus pour ses locaux qui abritent d’innombrables rapports d’urbanisme et de gestion des déchets, les bureaux de la CSR Chaleur se sont transformés en salle d’exposition qui est accessible au grand public et en véritable galerie d’art.

Pas moins d’une vingtaine d’artistes offrent leurs plus belles œuvres dans le cadre de l’exposition qui restera ouverte au public jusqu’au jeudi 23 mars durant les heures habituelles d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi, de 8h30 à midi et de 13h à 16h30.

Environ 80 œuvres y sont actuellement exposées, dont quelques-unes réalisées par de jeunes élèves de la région.

«Il y a tellement de belles et intéressantes choses dans la région Chaleur, on ne le réalise pas toujours», a indiqué Shirley de Silva, la directrice du développement économique et touristique de la CSR Chaleur.

Cette dernière a ajouté que l’exposition, qui se tient dans les locaux situés dans la Maison de l’Acadie à Petit-Rocher, visait également à mettre en valeur les services et les mandats de l’organisme régional et d’ajouter à sa visibilité.

«C’est une belle occasion pour les citoyens de venir jaser avec les employés de la CSR et de voir la gamme de services qu’elle peut offrir à la population», a souligné Mme de Silva.

Le maire de Belle-Baie, Daniel Guitard, a affirmé pour sa part que l’exposition cadre à merveille avec sa promesse électorale de promouvoir la culture dans la nouvelle municipalité.

«Une telle exposition nous fait réaliser qu’il n’y a pas de galerie d’art dans la région, ça pourrait être une bonne idée d’en construire une à Belle-Baie ou de transformer un édifice municipal en centre d’art où les artistes pourraient se rencontrer et exposer leurs œuvres», a ajouté celui qui est aussi président de la CSR Chaleur.

La Société de développement régional, le Port de Belledune et UNI Coopération financière ont contribué financièrement à la mise en œuvre de l’exposition.