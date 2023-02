La mélodie du bonheur: une version renouvelée qui séduit la foule

Sept ans après avoir été présentée pour la première fois à Moncton, la comédie musicale La mélodie du bonheur est de retour au Théâtre Capitol dans une production renouvelée. Les 36 interprètes accompagnés de 15 musiciens, dirigés par Antonio Delgado, brillent sur scène.

Acclamée par la foule lors de l’avant-première, La mélodie du bonheur n’a rien perdu de son charme. Soixante-cinq ans après avoir été créée à Broadway, la magie passe toujours. Ce classique des comédies musicales qui se déroule en Autriche à l’aube de la Deuxième Guerre mondiale est à l’affiche du Théâtre Capitol jusqu’au 5 mars. Dans cette nouvelle version, les paroles des chansons et les dialogues ont été renouvelés, en intégrant du français, donnant ainsi de la fraîcheur et une touche de modernité à la production. Le metteur en scène Marshall Button a voulu ainsi refléter la réalité linguistique de la ville.

«À mon oreille, ça sonne naturel de passer d’une langue à l’autre. Tout le monde connaît les paroles, même si c’est en français ou en anglais.»

Marshall Button a rafraîchi aussi la mise en scène et la scénographie. Afin de représenter les montagnes autrichiennes où se déroule l’action, une installation lumineuse et une structure haute de trois étages trônent sur la scène. Les musiciens sont installés sur les trois paliers de cette structure au lieu d’être dans la fosse. L’utilisation de projections et de toiles compose les décors. Les interprètes sont excellents. Emma Rudy rayonne dans son rôle de Maria Rainer, la gouvernante qui débarque dans la vie de la famille von Trapp.

Un grand retour

La mélodie du bonheur marque le retour des comédies musicales au Théâtre Capitol qui a dû interrompre ses productions pendant trois années en raison de la pandémie. Le metteur en scène estime que cette œuvre ne se démode pas. Elle fait du bien et aborde des thèmes universels. «Il y a certains parallèles à faire avec ce qu’on vit aujourd’hui (guerre en Ukraine)», note-t-il.

Émilien Cormier qui incarne le personnage de Rulf Gruber, l’amoureux de Liesl Von Trapp, est touché par l’universalité de cette œuvre.

«La famille von Trapp va faire ce qui est bon pour protéger sa famille et résister à l’envahisseur. Ce message est universel et ça reste encore présent aujourd’hui.»

Le comédien originaire de Chéticamp qui a participé à trois des comédies musicales soit dans les choeurs ou dans l’équipe technique, joue pour la première fois un personnage. «C’est excitant et un honneur. […] Je ne suis que bonheur», a-t-il exprimé à l’issue de l’avant-première.

À son avis, Rulf Gruber, un courrier qui s’enrôle malgré lui dans l’armée allemande, reflète en quelque sorte la situation de bien des gens à cette époque.

Grandir avec la famille von Trapp

La comédienne et chanteuse d’expérience Mélanie LeBlanc et Élodie Gallant, 17 ans, ont joué dans toutes les productions musicales du Capitol. Élodie Gallant qui jouait en 2016 le rôle de Marta, une des plus jeunes enfants, a en quelque sorte grandi avec la famille von Trapp. Aujourd’hui, elle incarne Louisa von Trapp.

«Cette pièce m’a vraiment ouvert une grande porte à l’art du théâtre. C’est le centre de ma vie. Je suis vraiment reconnaissante d’avoir pu être dans la première pièce et dans toutes les autres productions.»

La jeune comédienne estime que l’aspect le plus exigeant de cette production est les changements de costumes. Les sept enfants doivent changer de costume rapidement. La comédienne de Moncton chante aussi dans le choeur des religieuses lorsqu’elle n’est pas sur scène dans le personnage de Louisa. Il y a deux distributions pour les enfants. Pour Élodie Gallant, La mélodie du bonheur est un classique.

«C’est un classique et ça fait du bien de le produire à nouveau dans un théâtre qui est aussi classique que la pièce, puis même si c’est une pièce qui est assez datée, il y a des éléments qu’on peut encore prendre aujourd’hui et il y a aussi des touches plus modernes dans notre version de la pièce avec l’ajout du français. J’aime ça parce que ça ouvre à une plus grande audience parce qu’on est une province bilingue et c’est vraiment bon qu’on montre ça dans nos productions.»

Mélanie LeBlanc qui en 2016 tenait le rôle d’Elsa Schraeder revêt maintenant les habits de la mère supérieure de l’abbaye. Ce sont deux personnages très différents l’un de l’autre. Elle a livré une prestation remarquable, sa voix retentissant dans toute la salle. Ce personnage qui est exigeant vocalement avec de grandes envolées constitue un cadeau pour la chanteuse et actrice. Elle interprète, entre autres, l’incontournable Climb every mountain, une chanson qui exige une grande puissance vocale.

«Pour moi, c’est vraiment un hymne à la vie, à la foi dans l’univers, c’est une chanson qui est pleine d’amour, pleine de travail sur soi. Ça résonne vraiment fort en moi. […] Chacun de nous doit trouver sa propre voie dans la vie. […] Ça me redonne confiance en l’humanité et c’est un baume pour l’âme de pouvoir incarner ça sur scène à Moncton entouré de tout ce monde qui brille», a ajouté l’interprète rayonnante.

Une équipe d’environ 70 personnes incluant les comédiens, les musiciens et les techniciens travaillent à ce spectacle produit par le Théâtre Capitol et l’ensemble Tutta Musica. Les prochaines représentations augurent très bien avec plus de 5000 billets déjà vendus.