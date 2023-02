Les finalistes d’Accros de la chanson sont connus

Les finalistes d’Accros de la chanson, un concours musical initié par la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB), sont désormais connus.

Du côté solo, Zoé Allain, Amélie Gautreau et Bérénice Jetté ont décroché leur billet pour la grande finale qui aura lieu en août prochain.

Dans la catégorie groupes, Pas Bâdré, Mésopotamie: Les Inconnus et 3Dimensions se sont également démarqués lors de la demi-finale du concours qui s’est déroulée samedi soir à l’école Mathieu-Martin à Dieppe et prendront part à la grande finale.

Les finalistes auront la chance d’enregistrer leur chanson sur l’album d’Accros19, d’assister à plusieurs ateliers et de prendre part à la grande finale de l’événement où les finalistes pourront gagner plusieurs prix et vitrines en plus d’avoir une chance de décrocher le titre de lauréat d’Accros19.

La bonne humeur était palpable chez les membres de la formation musicale Mésopotamie: Les Inconnus au lendemain de l’obtention d’un laissez-passer pour la finale du concours.

«C’était phénoménal et incroyable comme expérience, le public était au rendez-vous tout au long de la soirée», a raconté Jérémie Courteau-Pellerin, le chanteur principal et guitariste du trio formé d’étudiants de l’école Mathieu-Martin.

Formée en 2019, la formation aux sonorités pop-rock dit s’inspirer du théâtre de l’absurde et de la musique de groupes comme les Trois Accords et Malajube pour créer leurs propres œuvres musicales.

«Nous n’avons pas peur d’être ridicules et drôles et on ne se prend pas trop au sérieux», a ajouté le jeune musicien originaire de Dieppe.

C’est la pièce Quiche de Noël qui devrait figurer sur l’album Accrocs19 qui sera bientôt enregistré en studio.

Le titre est révélateur du côté absurde proposé par le groupe, quiche signifiant une personne qui est sotte ou nulle en plus du populaire met à base d’œufs et de crème.

«La foule a apprécié la toune, il y avait même des gens avec des pancartes au nom de notre groupe dans la salle. La chanson démontre bien ce que l’on représente comme groupe», a indiqué Jérémie Courteau-Pellerin.

Le prix Coup de cœur qui est décidé par un vote du public a été remis à Naomie Breault et au groupe Pas Bâdré.

Lisa LeBlanc, Jean-Marc Couture, Maxime McGraw, Sébastien Bérubé, Émilie Landry, Caroline Savoie et Chloé Breault figurent dans la longue liste des artistes participants à Accros depuis sa toute première édition en 2005.