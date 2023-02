L’inoubliable Michaël Rancourt de retour en Acadie

Le célèbre humoriste et imitateur québécois Michaël Rancourt revient en force en Acadie avec son nouveau spectacle 100% francophone Les inoubliables, dans lequel il reprend de grandes voix disparues et chouchoutées par le public, comme Dalida, Joe Dassin, Gilbert Bécaud, Jerry Boulet, Claude François, Michel Louvain ainsi que plusieurs autres.

L’année 2023 marque un triple anniversaire pour Michaël Rancourt. En plus de célébrer ses 35 ans de carrière et de souffler, en septembre, ses 60 bougies, le sympathique humoriste-imitateur sillonne les routes du Québec et du Nouveau-Brunswick avec Les inoubliables, qui constitue sa 10e tournée en carrière.

Au bout du fil, celui qui est stationné en Floride jusqu’à la fin mars – à la fois pour le travail et pour le plaisir -, confie être très heureux de son parcours étalé sur plus de trois décennies. Michaël Rancourt affiche aussi une certaine lucidité; des hauts et des bas, il y en a bien eu, mais il a toujours su rebondir avec de nouvelles idées et de nouveaux spectacles.

«La réalité, c’est que de temps en temps, ça ne va pas toujours comme on veut. Il y a des spectacles qui ont duré moins longtemps qu’espéré, qui ont été moins efficaces selon ce que les gens voulaient avoir. Il y a eu des petites périodes comme ça où, sans me remettre en question par rapport à ce que je faisais, je me suis construit comme personne. J’étais moins présent dans les médias, mais les gens s’informaient pour savoir où j’en étais. Ça fait partie d’un cheminement normal pour 35 ans de carrière.»

Avant la pandémie, il avait d’ailleurs repris son erre d’aller avec son spectacle Les années jukebox – De Piaf à Sinatra, dont il a offert quelque 250 représentations sur près de quatre ans et dans lequel, pour la première fois, il s’est adjoint de deux musiciens. La COVID-19 ainsi que le décès de son grand ami Michel Louvain ont quelque peu changé la donne.

«J’envisageais à ce moment-là d’offrir une seconde version des Années jukebox. Or quand Michel Louvain, qui était mon ami et qui m’a donné un bon coup de main au début de ma carrière, est décédé il y a bientôt deux ans, certaines personnes m’ont approché pour que je lui rende hommage dans le cadre d’un spectacle», souligne Michaël Rancourt.

Si la «voix» de son compagnon figure évidemment au coeur des Inoubliables – tout comme ses deux acolytes des Années jukebox aux instruments -, l’imitateur a cru bon d’en ajouter d’autres, afin de créer un événement où souvenirs, émotions et quelques bons traits d’humour allaient s’unir en symbiose. La pandémie lui a aussi permis de construire le spectacle avec le public au moyen des médias sociaux.

«Ce sont les gens qui ont choisi les imitations qu’ils voulaient entendre et quels extraits de chansons en lien avec celles-ci. C’est même eux qui ont choisi le nom du spectacle. Ç’a été un très beau sondage, une très belle façon de voir ce que les gens voulaient entendre de moi», exprime Michaël Rancourt d’un ton enjoué.

Le succès au rendez-vous

Le succès est, semble-t-il, au rendez-vous. En plus de venir nous voir à Lamèque (à la Salle Mathieu-Duguay) le 14 avril, et à Balmoral (au Centre communautaire) le lendemain, d’autres grandes salles, dont le Casino de Montréal ou encore le Palace de Granby au Québec figurent dans son itinéraire dans les prochaines semaines.

«C’est un peu le résultat de mes 35 ans. Plusieurs personnes sont fidèles à ce que je fais depuis bien des années. Je découvre aussi de nouveaux spectateurs; depuis le début des Inoubliables, lorsque je demande au public s’il y a des gens qui me voient pour la première fois, ça arrive souvent qu’entre 50 et 75% des gens lèvent la main. Pour moi, c’est un bel accomplissement, parce qu’il y a encore des gens qui me connaissent moins et qui vont avoir l’idée de venir voir ce que j’ai à leur proposer», se réjouit Michaël Rancourt, ajoutant qu’à l’aube de la soixantaine, il est encore en excellente forme physique et mentale et qu’il n’est pas prêt de prendre sa retraite de sitôt.

Même que, pour la première fois de sa carrière, la porte de l’Europe semble vouloir s’entrouvrir, nous révèle-t-il. Une occasion que l’artiste voit poindre avec beaucoup d’enthousiasme.

«C’est un rêve de p’tit gars que d’aller me produire en Europe. Mais en avançant en âge, je me disais qu’il était peut-être trop tard pour le réaliser. Mais quand j’ai su que des gens là-bas voudraient peut-être produire mon spectacle, j’ai été agréablement surpris et c’est là que j’ai vu qu’il n’y a jamais d’âge limite pour voir ses souhaits s’accomplir.»

Les deux représentations du spectacle Les inoubliables, celle de Lamèque, le 14 avril, et celle de Balmoral, le 15, auront lieu à 20h.