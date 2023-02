Simon Daniel est bien loin d’avoir froid aux yeux

Il faut avoir du culot pour lancer un album qui s’intitule Sans titre (for now), mais Simon Daniel n’est pas du genre à avoir froid aux yeux.

Le chanteur de Moncton assume parfaitement tout ce qu’il fait, incluant son utilisation fréquente du chiac dans ses chansons, dont le premier extrait, En attendant, est paru vendredi sous l’étiquette Le Grenier musique.

Il décrit sa musique comme du pop alternatif francophone chiac.

«Le nouvel album contient des chansons qui ont une approche un peu plus pop que le premier (Nightcrawler, paru en octobre 2018). C’est une approche plus directe, un peu moins dreamy. Le premier était plus planant«, explique-t-il.

«Les textes sont aussi très directs et contemplatifs. La constante, c’est qu’il y a toujours de la place dans ma musique pour l’exploration. J’aime beaucoup expérimenter avec les textures, les mélodies, les modulations et des choses comme ça.»

Ce deuxième album de Simon Daniel a été réalisé par Mario Lepage.

L’enregistrement s’est fait dans divers studios de trois provinces au cours de l’année 2022, soit le Studio B-12 à Valcourt, au Québec, le Studio du Village à Montréal, le Studio Dollhouse de Moncton et le Studio Plywood de Chute-à-Blondeau, en Ontario.

La musique et les paroles sont de Simon Daniel avec des contributions de Mario Lepage, Simon B. Jutras, Rémi Belliveau et Céleste Godin.

Les musiciens qui ont participé à l’enregistrement de l’album sont Simon Daniel (voix, guitare, basse et synthétiseurs), Simon B. Jutras (guitare), Vincent Yelle (basse), Jérémie Essiambre (batterie), Mario Lepage (piano, beats et synthétiseurs), Andrew Creeggan (piano), Marie-Andrée Gaudet (violon) ainsi que Sébastien Michaud (cuivres).

L’artiste acadien est le premier à l’avouer; il est très fier de ses origines et il ne se gêne pas pour le dire dans ses chansons.

«J’aime beaucoup faire rimer l’anglais avec le français. En fait, je chante comme je parle. C’est naturel pour moi.»

Le premier extrait, En attendant, parle des distances, autant temporelles que physiques, qui peuvent amener à faire des choix difficiles.

«Parfois, il peut être tentant de repousser ces décisions et d’attendre qu’un signe se manifeste. Mais, le temps passe lentement quand on retient son souffle», explique Simon Daniel.

Quatre Spectacles-lancements

Le chanteur de Moncton aura droit à quatre spectacles-lancements pour promouvoir son nouvel opus, soit le vendredi 24 mars au Centre National des arts d’Ottawa (Ontario), le lundi 27 mars au Verre Bouteille à Montréal, le mercredi 29 mars au Centre culturel de Caraquet et le jeudi 30 mars au Centre culturel Aberdeen de Moncton.

L’artiste québécois La Faune (Jérémie Essiambre) fera la première partie des spectacles de Montréal et Ottawa.

Ce proche collaborateur de Simon Daniel a joué de la batterie sur une bonne partie des chansons du nouvel album.