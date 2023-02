Tournée de Ventus Machina: première d’une œuvre d’une compositrice d’Edmundston

Pour sa série de concerts d’hiver, le quintette Ventus Machina propose de nouvelles perspectives aux couleurs variées, dont une œuvre de la compositrice d’Edmundston, Sophie Dupuis, qui sera présentée en première mondiale.

Perspectives nouvelles qui sera présenté dans trois villes du Nouveau-Brunswick offre un programme éclectique, mentionne le bassoniste Patrick Bolduc du quintette à vent basé à Dieppe. L’ensemble est toujours à la recherche de nouvelles œuvres de compositeurs d’ici et d’ailleurs. On y retrouve la pièce inédite Rouge gorge et jaune bec de Sophie Dupuis.

«C’est tellement le fun d’être capable de jouer quelque chose qui n’a jamais été fait, surtout quand c’est quelqu’un de la place. Souvent les musiciens classiques jouent des compositeurs qui sont dans le passé et on n’a pas de contact avec eux directement, donc être capable d’avoir un contact face à face avec un compositeur, c’est vraiment tripant. C’est quelque chose qu’on aime faire, c’est pour ça qu’on en fait autant depuis quelques années», a expliqué le bassoniste.

Détentrice d’un doctorat en composition, Sophie Dupuis qui est aussi violoniste compose de la musique pour des ensembles professionnels depuis près de dix ans. Elle salue l’ouverture d’esprit des musiciens de Ventus Machina. En étant présidente de la Ligue canadienne des compositeurs, elle est toujours à l’affût des ensembles qui travaillent avec des compositeurs vivants.

De retour dans sa région natale depuis plus d’un an, elle suit le parcours de Ventus Machina. C’est ainsi qu’elle a contacté l’ensemble pour lui écrire une pièce. Sa composition s’inspire de la nature qui l’entoure.

«J’apprécie beaucoup la nature et le son des oiseaux qui font maintenant partie de mon quotidien.»

En voyant les rouges-gorges chanter à sa fenêtre, elle a eu l’idée d’explorer ce thème pour composer sa pièce plutôt dynamique.

«Ce n’est pas une très longue pièce. On m’a dit que c’est un peu jazzé. C’est assez rythmé, actif et vivant.»

La compositrice a déjà plus de 50 œuvres à son actif. D’ailleurs, une autre de ses compositions sera jouée à Halifax en fin de semaine. Elle sera présente aussi à Saint-Jean le 5 mars pour le dernier concert de cette série de Ventus Machina.

«Quand notre musique est entendue et jouée par plusieurs personnes, il n’y a rien de plus beau. Je dois dire qu’il y a toujours des différences entre ce qu’on imagine et la pièce qui est jouée en vrai.»

La compositrice qui signe des œuvres modernes compose également de la musique électroacoustique, tout effectuant parallèlement du travail pour l’organisme Jeunesses musicales Nouveau-Brunswick.

Des couleurs printanières en plein coeur de l’hiver

Avec ce nouveau programme, Ventus Machina voyage à travers les époques et différents styles musicaux tout en mettant le cap vers des destinations chaudes. Un classique du passé, Summer music de Samuel Barber, une œuvre de la compositrice canadienne Aura Pon ainsi qu’un hommage aux légendes du début du jazz au Mississippi figurent au programme de ce concert.

L’ensemble interprétera aussi Kitchen Party du compositeur Cameron Wilson qui revisite les fêtes de cuisine. La variété est devenue une signature du quintette qui aime se lancer des défis depuis ses débuts en 2011.

«Des concerts variés, ça nous aide à garder l’attention, et je pense que pour le public aussi parce que ça se renouvelle, c’est nouveau, c’est surprenant. C’est varié, mais en même temps, tout marche bien ensemble.»

Le concert Perspectives nouvelles sera présenté le 2 mars (19h30) à la salle de récital McCain Hall de l’Université St. Thomas à Fredericton, le 4 mars (19h30) à la Place Resurgo à Moncton et le 5 mars (14h) au Saint John Arts Centre à Saint-Jean.

Une autre tournée en préparation

Ventus Machina prépare un grand projet de tournée qui rassemblera plusieurs artistes sur scène en plus des membres du quintette. Ils reprennent en spectacle l’album visuel Marcher à l’infini paru en février 2022. Cet opus revisite certaines des plus belles chansons du regretté Denis Richard. Ce projet qui fusionne le classique et le populaire réunit Christian Kit Goguen, Ray Légère, Danny Boudreau et Troiselle.

En plus de mettre en lumière le répertoire de l’auteur-compositeur-interprète de Petit-Rocher, chacun des artistes présentera des pièces de son cru.

Six diffuseurs du Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène les ont invités à se produire dans leur région du 13 avril au 7 mai.