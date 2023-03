La musique du légendaire groupe Rush s’amène à Petit-Rocher et à Edmundston

Le groupe montréalais New World Men soulignera à sa façon le 40e anniversaire du légendaire album de Rush, Moving Pictures, avec des spectacles qui auront lieu à Edmundston et à Petit-Rocher en mai.

Il s’agira d’une première présence en sol néo-brunswickois pour le trio formé de Mathieu Groulx, François Larouche et de Marc Girard.

La formation musicale propose sur scène l’intégralité de cet album phare du groupe Rush en première partie du spectacle, dont les incontournables comme Tom Sawyer, Red Barchetta, YYZ et Limelight.

La seconde partie du spectacle sera consacrée aux plus grands succès de la formation musicale.

Certains diront que les sonorités de New World Men et la voix de son chanteur Mathieu Groulx reproduisent à merveille l’univers musical du célèbre groupe canadien.

«C’est la réunion de trois personnes qui étaient des fans finis de Rush lorsqu’ils étaient de jeunes ados. Il y avait un peu d’incertitude au départ, mais notre premier spectacle s’est déroulé à guichet fermé et l’aventure se poursuit depuis presque 10 ans», a raconté en entrevue Mathieu Groulx, le chanteur et batteur du groupe hommage.

Le groupe sera en spectacle au casino Grey Rock d’Edmundston le 5 mai et à Petit-Rocher le samedi 6 mai à la Salle multifonctionnelle Denis-Richard.

Les billets pour ces spectacles sont disponibles par l’entremise du site web eventbrite.

Le groupe Rush fait figure d’une des plus importantes formations musicales de l’histoire du pays.

Les 40 millions d’albums vendus dans le monde, son étoile sur le Hollywood Walk of Fame et son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame témoignent de l’importance du trio dans l’histoire musicale canadienne.

Avec ses 24 disques d’or et ses 14 disques de platine, le groupe Rush suit de près les légendaires Beatles et Rolling Stones pour le plus grand nombre d’albums d’or ou de platine par un groupe de rock.