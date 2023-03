Megadeth en tournée à Moncton à la mi-mai

Le groupe de métal américain Megadeth sera de passage au Centre Avenir, de Moncton, le 13 mai.

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre de la tournée canadienne du groupe de Dave Mustaine, un des membres fondateurs de Metallica.

Le premier arrêt en sol canadien aura lieu le 28 avril à Abbotsford, en Colombie-Britannique, et prendra fin à Halifax le 15 mai.

«Nous avons très hâte d’apporter notre spectacle Crush The World au Canada. Je suis encore sur un nuage après notre spectacle à guichet fermé au Budokan (Japon) avec Marty Friedman la semaine dernière. Mais on ne ralentira pas et c’est à votre tour Canada!», a lancé le chanteur et guitariste de la formation californienne, dans un communiqué.

Megadeth a lancé son 16e album studio en 2022, intitulé The Sick, The Dying… And The Dead!

Il a occupé la plupart des palmarès, incluant une troisième position au top 200 de Billboard.

Cet album est le meilleur vendeur de la carrière du groupe.

Il a aussi occupé la tête du palmarès en Finlande, en Suède et en Australie.

La pièce We’ll Be Back a reçu une nomination pour un prix Grammy.

La tournée canadienne de Megadeth comprend aussi des arrêts à Kelowna, Edmonton, Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Hamilton, Ottawa, Laval et Québec.

Les groupes Bullet For My Valentine et ONI assureront la première partie du spectacle des géants du Thrash.

Les billets pour la tournée seront en vente jeudi à compter de 10h.