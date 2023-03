Maude Sonier a le vent dans les voiles

Le moins qu’on puisse dire, c’est que depuis son passage au Festival international de la chanson de Granby l’été dernier, Maude Sonier roule allègrement sur la route de la musique. Celle qui a remporté pas moins de cinq prix lors de la finale du prestigieux concours aura d’ailleurs l’occasion de montrer prochainement son superbe talent lors de vitrines en Ontario de même qu’en Saskatchewan. Un premier album commence également à poindre tout doucement à l’horizon.

Depuis son passage à Granby, Maude Sonier avoue en toute candeur ne pas être encore complètement descendue de son nuage. Le plaisir et de nombreuses belles rencontres tout autant que les deux semaines de travail en ateliers ont été enrichissants, assure la jeune acadienne âgée de 19 ans et native de Miramichi.

«J’ai eu un atelier de chant avec la formatrice Isabelle Côté que j’ai trouvé extraordinaire. Je devais chanter une chanson d’amour. Je dois spécifier que dans la vie de tous les jours, je suis très expressive, très extravertie, mais sur scène, je suis un peu plus réservée. Donc, après avoir chanté ma chanson, la formatrice trouvait que mon interprétation était un peu trop timide. Elle m’a demandé de lui crier mes paroles.

Je ne comprenais pas trop et elle trouvait que ce n’était pas assez fort. Après quelques autres tentatives, j’ai fini par gueuler mes mots devant tout le monde. Ç’a sorti bizarre, mais quand j’ai réinterprété ma chanson par la suite, ç’a vraiment mieux sorti, j’étais plus en confiance grâce à cet atelier qui m’avait fait aller plus loin», affirme Maude Sonier, qui étudie par ailleurs au baccalauréat multidisciplinaire (Sciences politiques, Science de la gestion et Musique) à l’Université de Moncton.

L’auteure-compositrice-interprète Maude Sonier – Gracieuseté: Annie-France Noel L’auteure-compositrice-interprète Maude Sonier – Gracieuseté: Fred Guitard

Une petite longueur d’avance

Il faut dire que l’auteure-compositrice-interprète au son folk-pop aérien assorti de magnifiques envolées vocales ne partait pas de rien. Lauréate solo d’Accros de la chanson en 2021, puis lauréate du prix de l’Équipe au plus récent Gala de la chanson de Caraquet, Maude Sonier se sentait déjà d’attaque pour les demi-finales du Festival international de la chanson de Granby.

«Je me considère comme très chanceuse d’avoir participé à tous ces concours-là, parce que quand je suis arrivée à Granby, j’ai senti que j’avais peut-être une petite longueur d’avance sur certains autres participants, du fait que j’y avais acquis de l’expérience et un peu plus d’assurance sur scène, même si j’étais dans les plus jeunes.»

Maude Sonier a écrit sa première chanson alors qu’elle était en 9e année, à l’École Carrefour Beausoleil de Miramichi. La présidente d’alors de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, Sue Duguay, était de passage dans l’établissement pour faire la promotion du concours Accros. L’auteur-compositeur-interprète acadien Raphaël Butler était aussi en visite pour donner un atelier de création. À l’époque, la jeune femme chantait pour son bon plaisir, mais ne pensait pas du tout à faire carrière en musique. L’atelier de Raphaël Butler a tout de même piqué sa curiosité.

«Même si j’étais en théorie trop jeune pour y participer, ils m’ont quand même invitée. J’ai fini par écrire ma première chanson à ce moment-là et c’est là que j’ai eu la piqûre.»

Le reste appartient à l’histoire, comme on dit, et Maude Sonier a fait son chemin, un pas à la fois, en aiguisant sa plume et son style, pour se rendre jusqu’à Accros de la chanson en 2021, puis au Gala de la chanson l’année suivante.

«Caraquet a donné un sens à ce que je faisais dans ce temps-là, et le Gala a été un pont essentiel pour ce que j’allais vivre à Granby par la suite. À Granby, on m’a donné la chance d’avoir du temps pour mettre en place et de peaufiner mes nouvelles idées pendant les deux semaines de formations. C’est ce que j’ai le plus apprécié, car dans les autres concours, tout allait un peu plus vite et je n’avais pas beaucoup de temps pour perfectionner mes affaires. Mais le transit entre les deux concours a fait en sorte que j’ai vraiment bien performé sur scène à Granby et que j’ai pu remporter cinq prix», souligne Maude Sonier.

Premier album?

Et le premier album? Aucune date de sortie n’est encore arrêtée, mais Maude Sonier souffle que le processus commence tranquillement à se mettre en branle.

«J’ai attendu longtemps avant de croire en mon propre projet musical, mais je vois maintenant que ça commence à se concrétiser. Les chansons sont faites, le studio est réservé; ce n’est qu’une question de temps avant que mon projet d’album prenne forme.»

