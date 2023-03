Le film Lettre d’amour à Léopold L. Foulem à l’affiche d’un festival prestigieux

Le documentaire Lettre d’amour à Léopold L. Foulem de Renée Blanchar figure à la sélection officielle du Festival international du film sur l’art qui se déroule jusqu’au 26 mars.

La réalisatrice se dit particulièrement touchée par cette sélection.

«Une présence au FIFA, c’était l’un des objectifs que nous nous étions fixés Léopold et moi. D’ailleurs, la dernière fois où nous nous sommes parlé, c’était pour convenir des derniers détails au sujet de cette projection. Léopold était enchanté de la trajectoire du film. Il est décédé subitement deux jours plus tard. Je suis très ébranlée par sa disparition, mais en même temps, reconnaissante que nous ayons terminé le film au printemps dernier et que Léopold ait eu l’occasion de le voir et de sentir combien il était apprécié du public.»

Rappelons que le céramiste de renom est décédé le 18 février dernier. La projection à Montréal est prévue le 16 mars à 20h au Centre canadien d’Architecture en présence de la réalisatrice.

Une projection supplémentaire est également prévue au Musée national des beaux-arts à Québec, le mercredi 22 mars.

Le film sera également disponible en ligne au FIFA à compter du 24 mars.

Cet essai documentaire qui nous fait découvrir le quotidien de ce créateur unique que ce soit sur la route ou dans l’intimité de sa maison à Caraquet a été projeté au Rendez-vous de la fierté Acadie Love, au 36e Festival international du cinéma francophone en Acadie et au Musée des beaux-arts Beaverbrook.