Le voyage musical profondément humain de Patrice Michaud

On le dit chaleureux en spectacle et il l’est tout autant en entrevue. Patrice Michaud débarque à nouveau dans la province, après quelques années d’absence, avec ses nouvelles chansons en poche, non sans au préalable nous parler de son amour pour son métier et de cette profonde humanité qui l’habite à la ville comme à la scène.

Depuis la sortie de son premier opus, Le triangle des Bermudes, en 2011, Patrice Michaud jouit d’un succès critique et populaire indéniable. Ses chansons, il les a bâties une à une comme autant d’objets d’orfèvrerie, armé d’une poésie à la fois habile, accrocheuse et empreinte d’humanité.

«L’empathie a toujours été le coeur de ma démarche d’écriture. Je n’ai jamais su trop comment parler de moi-même dans mes chansons. Parler des autres personnes fictives ou que je connais, ç’a d’abord été une voie d’évitement. Il y a toujours beaucoup d’empathie à raconter l’histoire de l’autre, mais ça c’est une lubie, parce que je me raconte aussi à travers ça», souligne Patrice Michaud.

Son regard doux et profond sur les relations humaines, l’un des principaux thèmes de ses oeuvres, est devenu en quelque sorte un fil conducteur au fil du temps. Son plus récent et quatrième effort, Grand voyage désorganisé – lancé en septembre 2021 et qui donne également son titre à sa tournée -, ne trahit pas son approche à cet égard. Toutefois, l’auteur-compositeur-interprète natif de Cap-Chat, en Gaspésie, s’est permis quelques nouveautés sur le plan sonore et de la structure de certaines de ses chansons.

«Je me suis beaucoup plus amusé avec la forme dans cet album-là, atteste Patrice Michaud. Il y a des chansons qui n’ont pas de refrain, il y en a d’autres qui s’étirent et dans lesquelles je souhaitais des revirements à 180 degrés, ce qui m’a demandé plus de temps étant donné que je m’éloignais de la conception traditionnelle d’une chanson.»

«Cet album-là est un peu le résultat du temps qui passe, de l’expérience acquise au fil de ma carrière, de mon désir de ne pas me répéter. Être conscient de ses fondamentaux aussi, et de se donner la chance que ça se dépose dans des écrins un peu plus inexplorés», renchérit-il, précisant qu’il s’est également davantage impliqué dans toutes les étapes de la création de l’album, chose qu’il dit faire avec de plus en plus de plaisir et d’assurance tout en demeurant entouré d’autres créateurs en qui il a confiance.

«Je n’ai pas étudié en musique et je ne suis pas un rat de studio non plus. Je suis un fan de scotch, mais je ne connais pas du tout le langage du scotch en tant que tel. En studio, il m’arrivait de sortir des commentaires à mon réalisateur (Alex McMahon, qui a aussi oeuvré avec Radio Radio, Alex Nevsky et Ariane Moffatt entre autres) qui n’avaient aucun sens, mais qui représentaient le type de sonorités que je voulais aller chercher», affirme-t-il dans un éclat de rire, ajoutant qu’il est très instinctif depuis le début de sa carrière et que son instinct lui a toujours bien servi à tous les niveaux jusqu’ici.

Un spectacle bien rodé

Après le lancement de son dernier disque, Patrice Michaud n’a pas perdu de temps pour reprendre la route et retourner voir son public. Dès les semaines suivantes et depuis un an et demie, l’auteur-compositeur-interprète sillonne les quatre coins du Québec et maintenant du Nouveau-Brunswick en récoltant les compliments partout où il passe.

«C’est un show qu’on a sur le bout de nos doigts et qu’on a encore énormément de plaisir à faire après tout ce temps. Il y a peut-être aussi un effet post-pandémie qui fait que, même si on est de retour avec nos réflexes de public devant nous, sans distanciation ou autre contrainte du genre, on fait le show comme s’il n’y en avait plus la semaine prochaine. Ça me donne davantage le sentiment d’être privilégié de faire ce métier-là et de vouloir en profiter au maximum chaque soir de spectacle», mentionne Patrice Michaud.

La tournée se terminera officiellement en mai en salles, après quoi Patrice Michaud montera sur les planches pendant la saison des festivals, notamment en juillet dans le cadre du Festival en chanson de Petite-Vallée.

Et après? Une pause de la scène et un grand saut dans l’inconnu.

«Je ne sens pas d’urgence à écrire un prochain album. Il y a des projets d’écriture jeunesse que je veux faire avancer (il s’est d’ailleurs commis en la matière avec La soupe aux allumettes, un récit rigolo publié en avril 2021). Ce sera l’une des rares fois depuis 2011 où je ne sais pas ce qui m’attend pour la suite. Mais j’ai envie de me laisser surprendre pour la prochaine année après ma tournée. Je vais tout simplement me mettre en état de réception», déclare-t-il d’un ton convaincu.

Patrice Michaud sera en spectacle jeudi, au Carrefour de la mer de Caraquet, vendredi, au Théâtre Capitol de Moncton, samedi, au Théâtre Bernard-Poirier de Fredericton, et dimanche, à la Salle Léo-Poulin d’Edmundston. Tous les spectacles auront lieu à 20h, sauf à Fredericton, où la prestation est programmée pour 19h30.