Lumière sur le talent artistique des aînés de l’Atlantique

Il n’est jamais trop tard pour se produire dans un grand spectacle collectif comme en témoigne le Cercle musical des aînés de l’Atlantique à Dieppe qui rassemblera 22 artistes des quatre provinces de la côte Est. Sous la direction artistique de Roland Gauvin, cet événement mettra en lumière une variété de styles et de prestations.

Suite avec plus d’ampleur des concours Coeur d’artiste, l’événement initié par l’Association francophone des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB) de concert avec les regroupements d’aînés de chacune des provinces, se veut rassembleur.

Le directeur général de l’AFANB, Jules Chiasson, explique qu’il s’agit d’un premier projet culturel interprovincial.

«D’abord, le premier objectif est de vraiment de mettre en contact les artistes des quatre provinces de l’Atlantique qu’ils puissent se réunir et avoir du plaisir», a indiqué M. Chiasson.

Les artistes se préparent déjà depuis quelques mois avec leurs coordonnateurs provinciaux et de façon virtuelle. Ils se retrouveront pour les répétitions au Centre des arts et de la culture de Dieppe, les 24 et 25 mars.

«Je sais que ça paraît gros parce qu’il y a des artistes des quatre provinces atlantiques, mais je sais qu’ils vont avoir beaucoup de plaisir ensemble et ça va être contagieux et ça va se dégager sur la scène», a-t-il poursuivi.

L’auteur-compositeur-interprète Roland Gauvin a accepté de relever ce défi de rassembler un grand nombre de participants de différentes régions pour créer un spectacle collectif. L’objectif est de mettre en lumière chacun des artistes.

«On veut essayer de donner à tout le monde la chance de pouvoir avoir son numéro dans le spectacle, une occasion de se présenter devant une foule. Il faut dire qu’il y a des artistes qui ont une expérience sur une scène et d’autres que c’est la première fois qu’ils font partie d’un spectacle semblable.»

Une belle diversité

La plupart des prestations sont musicales, à l’exception de trois artistes qui offriront des monologues.

Pour l’assister dans cette aventure, Roland Gauvin a fait appel à l’auteure-compositrice-interprète Christine Melanson afin d’assurer la direction musicale.

Elle sera accompagnée de deux musiciens qui formeront l’orchestre maison.

Le Cercle se déploiera en quatre composantes, représentant ainsi les différentes régions de l’Atlantique.

«Chaque province va avoir un bloc avec un cinquième bloc où tout le monde se retrouve sur scène pour faire un dernier numéro.»

Parmi les 22 participants, cinq sont originaires du Nouveau-Brunswick. On retrouve, entre autres, Micheline Thériault-Pelletier du Madawaska, Gérard Arsenault (anciennement du groupe Gélélou) et Charline Savoie.

«Malheureusement, nous n’avons pas le luxe d’être ensemble trop longtemps. Les gens arrivent vendredi, et samedi, c’est une journée pleine de répétitions. On veut leur donner une expérience de la production d’un spectacle», a expliqué Roland Gauvin.

Celui-ci précise qu’il y a une belle variété de styles musicaux, allant de la chanson à texte jusqu’au rock en passant par le traditionnel. Certains composent leurs chansons, tandis que d’autres se tournent davantage vers l’interprétation.

«On veut quand même que tout le monde ait la chance d’avoir son moment sur scène, de vivre ça, de créer des amitiés avec des gens qui partagent les mêmes intérêts. Il n’y a personne de la gang qui le fait en pensant que ça va lancer une carrière.»

Le directeur artistique ajoute que le public peut s’attendre à de belles surprises et à découvrir de nouveaux talents.

Le projet a suscité beaucoup d’intérêt. Juste au Nouveau-Brunswick, ils ont reçu au-delà d’une quinzaine de candidatures. Une sélection a été faite par tirage au sort.

«La réponse a été très favorable. On aurait pu avoir un spectacle de quatre heures. On est rendu à 22 artistes, mais on aurait pu en avoir 40», a ajouté Jules Chiasson.

L’AFANB souhaite répéter le projet dans les années futures, possiblement au Congrès mondial acadien en 2024 qui se tiendra dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et lors des États généraux sur le vieillissement en 2025.

«Quand on a ces grandes rencontres-là, on veut avoir des activités culturelles.»

Le Cercle musical des aînés de l’Atlantique est présenté le dimanche 26 mars à 14 h à la salle La Caserne à Dieppe.