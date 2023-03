La Voix: trois Acadiens en route vers les quarts de finale

C’est un rêve devenu réalité pour les trois candidats acadiens ayant atteint les quarts de finale de La Voix. Fébriles, Mélanie Haché, Christopher Therrien et Nathaël Young qui se préparent d’arrache-pied pour la ronde des directs feront découvrir au public une nouvelle facette de leurs talents.

Les trois concurrents de l’Acadie ayant obtenu une place dans les quarts de finale évoluent au sein de la même équipe, celle de Marjo.

Mélanie Haché, qui a dû passer par l’étape des Chants de bataille, a montré qu’elle pouvait être versatile et rocker sur une scène en interprétant la chanson coup de poing J’ai vu de Niagara. À l’issue de sa prestation, la coach a décidé de poursuivre l’aventure avec l’Acadienne originaire de Lamèque.

«Le duel, j’avais moins aimé alors quand j’ai su que j’étais aux Chants de bataille, j’ai tout donné ce que j’avais à donner. […] Pour moi, j’ai déjà gagné, une étape de plus c’est juste de crémage sur le gâteau», a affirmé la chanteuse qui a été impressionnée d’avoir été choisie par la coach.

Mélanie Haché dit vivre le moment présent et savourer chaque étape du concours télévisé. Pour la chanteuse d’expérience, l’important est d’offrir un bon spectacle au public.

Au direct, elle poursuivra son parcours complètement francophone en interprétant une pièce d’une auteure-compositrice québécoise. Les candidats ne peuvent pas dévoiler les chansons choisies, mais ce sera une prestation plus posée et acoustique avec un quatuor à cordes, révélant la puissance de sa voix.

«Je pratique beaucoup, je suis allée en studio et je travaille tous les jours. J’ai même pris une coach de voix personnelle. Je travaille fort et je profite de chaque moment. Entre les contrats de musique, je pratique et je visualise mon numéro sur la scène.»

La chanteuse confie se sentir à sa place sur ce plateau. Même si les prochaines émissions seront diffusées en direct, elle gère bien son stress.

«Je suis habituée à performer sur la scène, à faire des spectacles. […] Pour moi, il n’y a pas de différence avec un spectacle. […] Je me sens à ma place puis l’important est que je fasse un beau show pour le public.»

Profiter du moment

Christopher Therrien de Sainte-Anne-de-Madawaska et Nathaël Young de Charlo sont passés automatiquement à la ronde des directs sans avoir à se produire aux Chants de bataille. L’artiste du Madawaska établi à Saint-Hyacinthe au Québec s’est senti flatté de cette confiance de sa coach. Il se sent à la bonne place au bon moment.

Le chanteur travaille fort en vue des quarts de finale.

«C’est sûr que je pratique et que je pratique. Je veux vraiment vivre le moment présent et tout donner au moment opportun. Je suis tellement fier d’être rendu où je suis. Je vais juste tout livrer pis on va se croiser les doigts pour voir ce qui va se passer à par la suite. Peu importe ce qui arrive, je suis déjà gagnant», a exprimé cet habitué des concours.

«C’est un rêve qui devient réalité. J’ai toujours voulu ça depuis que je suis jeune, depuis les premiers Star Académie que j’écoutais à l’âge d’une dizaine d’années. J’aime voir l’arrière-scène, le plateau et comment ça fonctionne.»

Pour sa prestation en direct, Christopher Therrien révélera une nouvelle facette de sa personnalité artistique en interprétant une pièce en français plus posée et dans l’émotion.

«On voit beaucoup dans mes performances, le showman, la bête de scène. Là, je vais vraiment à l’opposé, une chanson plus sentie, plus posée, je veux vraiment livrer un message et faire passer l’émotion pour montrer aux gens de quoi je suis capable et plusieurs aspects de mon talent.»

L’artiste qui travaille aussi dans un spa aspire à une carrière musicale. Selon lui, ce concours télévisé peut certainement l’aider à atteindre ses objectifs.

Nathaël Young admet avoir été surpris de passer automatiquement à la ronde des directs. – Gracieueté: Bertrand Exertier/La Voix L’équipe de Marjo à La Voix. On peut apercevoir les trois candidats acadiens à droite: Christopher Therrien, Mélanie Haché et Nathaël Young. – Gracieuseté: Bertrand Exertier Mélanie Haché a livré une prestation enflammée aux Chants de bataille de La Voix. – Gracieuseté: Bertrand Exertier

Représenter son village

Nathaël Young admet avoir été surpris de passer automatiquement à la ronde des directs puisque lors de son duel, il avait oublié les mots de sa chanson tellement l’émotion était forte. Il confie que ce moment l’a marqué. Même s’il sait qu’il n’est pas le seul chanteur à avoir connu ce genre de situation, il n’a pas envie que cela se reproduise. Il mise beaucoup sur sa préparation mentale pour sa prochaine prestation, afin de rester solide malgré le stress et l’anxiété. Pour l’artiste qui en est à ses débuts dans l’industrie musicale, La Voix constitue une aventure incroyable.

«J’étais petit et je me disais quand je serai grand j’aimerais que le monde me reconnaisse. Là c’est ce qui se passe tout de suite. C’est tellement bizarre, c’est fou, fou, fou. Je me dis c’est ton rêve Nathaël, vis-le!»

Aux quarts de finale, il interprétera une pièce énergique. Exit les chansons tristes qui font pleurer les gens. «Dans mon live, je ne vais pas faire pleurer le monde, je vais les faire lever et danser avec moi. C’est un autre côté de moi que j’aimerais vraiment montrer. Je vais me donner à 100%.»

Depuis le début de son aventure à La Voix, il reçoit une vague d’amour. Celui qui vient du village de Charlo, au Restigouche, ne passe plus inaperçu.

«Il y a beaucoup de monde derrière moi et je suis vraiment fier de représenter ma petite place.»

Les directs commencent ce dimanche sur les ondes de TVA. Les quarts de finale seront diffusés au cours des deux prochaines émissions. Plusieurs artistes invités sont attendus pour le premier direct, dont la Dieppoise Josiane Comeau, gagnante de La Voix 2020, qui partagera la scène avec Louane.

L’album La Voix 2023 est paru ce jeudi. Sur ce disque, on retrouve des prestations des 24 quarts-de-finaliste qui interprètent des chansons de leurs coachs. Mélanie Haché et Christopher Therrien interprètent en duo la chanson Ailleurs de Marjo, tandis que Nathaël Young chante avec Julie St-Pierre la pièce S’il fallait, aussi de Marjo.