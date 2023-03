Kedgwick: une directrice d’école et sa fille enseignante à En direct de l’univers

Deux employées de l’école Marie-Gaétane de la Communauté rurale de Kedgwick représenteront le corps professoral francophone du Nouveau-Brunswick à l’émission En direct de l’univers.

Le monde de l’enseignement sera la thématique soulignée, samedi, lors de la populaire émission En direct de l’univers diffusée sur les ondes de Radio-Canada. Cette thématique spéciale se veut un clin d’œil à la profession dans le cadre de la Semaine de la francophonie.

Pour ce faire, des enseignants francophones du Québec – mais aussi d’un peu partout au à travers la francophonie canadienne – ont été sélectionnés afin d’assister à l’enregistrement de l’émission. Du nombre, deux proviendront du Restigouche, plus précisément de Kedgwick.

Hélène Savoie-Chouinard gravite dans le monde de l’éducation depuis 28 ans, dont les sept dernières à titre de directrice de l’école Marie-Gaétane. Cette année, elle vit un moment pour le moins privilégié alors qu’elle a accueilli dans ses rangs une toute nouvelle et jeune enseignante, sa propre fille, Ariane Chouinard. Fraîchement diplômée, elle en est à sa toute première année dans le domaine.

Le duo a fait l’école buissonnière vendredi, prenant la route en matinée pour Montréal.

«On rate une journée d’école, mais c’est exceptionnel…et aussi pour une bonne cause. On va là-bas représenter tous les enseignants de notre région et de la province», explique en riant la directrice.

L’histoire remonte à l’automne dernier. Fervente de l’émission, Mme Savoie-Chouinard a vu passer un formulaire d’inscription pour une émission spéciale dédiée aux enseignants. Elle a décidé d’y inscrire en secret sa fille.

«Ariane commence dans le domaine, et c’est dans son village qu’elle a décidé d’entreprendre sa carrière. Il y a si peu de jeunes qui font le choix de l’éducation, et encore moins qui reviennent en région. Je crois que c’est important de souligner ces petits succès», relate-t-elle.

Bien entendu, les deux femmes ont beaucoup plus en commun qu’une simple relation de travail.

«Nous ne sommes certainement pas les seules à qui c’est arrivé, mais disons que ça ne doit sûrement pas être quelque chose de très commun non plus. Moi, avoir Ariane comme enseignante dans mon école, j’adore, autant comme directrice que comme maman», pointe Mme Savoie-Chouinard.

Cette connexion mère-directrice et fille-enseignante semble avoir particulièrement plu à l’équipe d’En direct de l’univers. Tellement en fait que l’organisation a décidé d’inviter le duo. Les deux femmes seront d’ailleurs les seules représentantes de la province.

Il faut dire que la thématique de la francophonie cadre bien avec la présence d’Ariane. Chaque jour, elle commence son cours en se faisant un devoir de faire connaître un nouvel artiste – une nouvelle chanson (francophone) – à ses élèves.

«On en discute par la suite afin de voir s’ils ont apprécié ou non. C’est une façon de faire la promotion de notre langue, de leur inculquer la culture francophone. Ça fait partie de notre rôle, on est des passeurs culturels», raconte la jeune enseignante.

Celle-ci se dit d’ailleurs privilégiée par l’invitation.

«Même si ça ne fait pas longtemps que je suis dans le domaine, je trouve ça vraiment super de pouvoir prendre part à cette thématique de l’enseignement. Notre profession est tellement importante. Ça me rend d’autant plus fière qu’on s’en va là représenter tous les enseignants de notre province», dit-elle.

Maintenant, à quoi s’attendent-elles de l’émission? Vont-elles monter sur scène pour interpréter une chanson?

«J’espère que non», s’esclaffe Mme Savoie-Chouinard, qui avoue néanmoins être stressée d’apparaître ainsi dans une émission nationale.

«De ce que l’on a compris, c’est qu’il s’agira vraiment d’un spectacle pour et non par les enseignants, avec des artistes en provenance d’un peu partout dans la francophonie canadienne», indique-t-elle, notant que l’émission a déjà annoncé la présence de Wilfred LeBouthillier.

Avant l’émission, les deux dames – ainsi que tous les enseignants invités – auront l’occasion de souper avec l’animatrice, France Beaudoin, et son équipe. L’émission comme telle sera diffusée ce samedi, 20h (NB), sur les ondes de Radio-Canada.

Pour ce qui est d’Hélène et d’Ariane, celles-ci reprendront la route dimanche afin d’être de route en poste à l’école Marie-Gaétane dès lundi.