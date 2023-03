Trois œuvres de Phil Comeau parcourent le monde

Les films de Phil Comeau voyagent à travers le pays et dans le monde ce mois-ci. Trois de ses documentaires, L’Ordre secret, Femmes capitaines et Belle-île-en-mer, île bretonne et acadienne ont été sélectionnés par des festivals en France.

«C’est bien la première fois de ma carrière que j’ai trois différents films en projection à trois festivals importants en France, en même temps!», a affirmé le cinéaste.

L’Ordre secret qui lève le voile sur le combat de La Patente sera à l’affiche du Festival du film canadien de Dieppe en France, le 26 mars. Le réalisateur sera présent à la projection. Ce docu-fiction (ONF) primé dans deux festivals entame une tournée importante dans une centaine d’endroits au Canada à l’occasion des Rendez-vous de la francophonie 2023. Juste au Nouveau-Brunswick près d’une vingtaine de villes présentent ce film en ce mois de la Francophonie.

Le documentaire Femmes capitaines sera présenté le lundi 20 mars au 15e Festival de films Pêcheurs du monde à Lorient en France.

Le court métrage Belle-île-en-mer, île bretonne et acadienne figure à la sélection du 7e Festival francophone du reportage court France Monde-France Océans à Vichy qui se déroule cette semaine. Le Canada francophone et ses différentes provinces et régions, dont l’Acadie, sont à l’honneur de ce festival.