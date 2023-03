Émilie Turmel prend la direction littéraire des Éditions Perce-Neige

La poète Émilie Turmel devient officiellement la nouvelle directrice littéraire des Éditions Perce-Neige.

Stagiaire en direction littéraire depuis déjà six mois, Émilie Turmel succède ainsi à Serge-Patrice Thibodeau qui demeure à la direction générale après avoir consacré 18 ans à la direction littéraire de la maison d’édition de Moncton qui, de 1992 à 2005, a été dirigée par le poète Gérald Leblanc.

«J’ai attendu patiemment ce moment pendant 4 ans», a confié Serge Patrice Thibodeau.

«Au début de 2019, j’ai présenté aux membres du conseil d’administration de l’organisme un plan de croissance et de succession que nous avons mis en œuvre, une étape à la fois, et c’est vraiment réjouissant de constater aujourd’hui que la continuité du programme éditorial des Éditions Perce-Neige est assurée.»

Celle qui a fait des études universitaires en littérature possède une riche expérience dans le milieu du livre. En plus d’avoir occupé le poste d’adjointe à la programmation de la Maison de la littérature et du festival Québec en toutes lettres, Émilie Turmel a été coordonnatrice du volet littéraire du programme Première Ovation. Elle s’est fait connaître à Moncton comme directrice générale du Festival Frye (2018-2021). Elle dirige la collection Poésie des Éditions Perce-Neige depuis deux ans, et siège sur le conseil d’administration du Regroupement des éditeurs franco-canadiens (REFC).

«J’envisage la direction littéraire comme un accompagnement bienveillant, non seulement en ce qui a trait à l’édition des textes, mais aussi à la professionnalisation et au rayonnement des auteurs et des autrices de la maison. Perce-Neige est une institution phare de la culture acadienne et je compte lui faire honneur. Je trépigne d’ailleurs d’impatience de révéler les projets d’envergure qui sont déjà en chantier…», a déclaré Mme Turmel.