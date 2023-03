Plus de 40 écrivains sont attendus au 24e Festival Frye

Avec au-delà de 40 auteurs du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Québec, de l’Ontario, des États-Unis et de la France, le 24e Festival Frye proposera un large éventail d’activités touchant à différentes formes littéraires. La poésie occupera une grande place cette année, a indiqué la nouvelle directrice de l’événement, Ariane Savoie.

Les responsables du Festival Frye ont dévoilé, mardi, la programmation de l’événement littéraire bilingue du Grand Moncton qui se déroulera du 21 au 30 avril. Le dévoilement survient quatre jours après le décès du poète et artiste visuel Guy Arsenault. Les organisateurs ont tenu à souligner le départ de cette figure marquante du paysage littéraire acadien par la lecture de quelques-uns de ses textes.

Pour le 24e festival, le grand public aura l’occasion d’aller à la rencontre d’une pléiade officielle de 26 romanciers, poètes, essayistes et bédéistes de différentes régions du pays et du monde. Ceux-ci participeront à plus d’une quarantaine d’activités: entretiens littéraires, soirées de lecture, Frye Jam, tables rondes, lancements, ateliers et autres. Des auteurs établis et des talents émergents sont invités à partager leurs écrits et leurs inspirations.

Parmi les francophones, on retrouve, entre autres, les romanciers Alain Farah (lauréat du Prix littéraire du gouverneur général), Chloé LaDuchesse et Charlotte Biron, les poétesses Vanessa Bell et Sophie Jeukens, la bédéiste Catherine Ocelot (Symptômes), l’auteur et cinéaste Paul Tom (Seuls). L’essayiste Mélika Abdelmoumen ainsi que la poétesse et autrice de romans graphiques Lucile de Peslouän sont également parmi les invités. De l’Acadie, le festival reçoit, entre autres, le poète Xavier Gould et l’écrivain Sébastien Bérubé qui présentent leurs nouveautés. La plupart des auteurs invités débarquent au festival avec des ouvrages récents, les organisateurs étant à la recherche de nouveautés.

«Nous avons beaucoup de poésie cette année. Je pense que dans l’époque actuelle la poésie est une forme de communication littéraire qui est de plus en plus répandue et accessible. Les gens s’habituent aussi de plus en plus à en lire et je trouve ça réjouissant. D’un autre côté, nous avons des romans hyper bien construits, comme ceux d’Alain Farah et de Dominique Scali qui est plus dans le roman de genre», a exprimé Ariane Savoie.

En incluant les lancements des maisons d’édition, la soirée prélude et les vernissages, ce sont plus de 40 écrivains qui participeront au Festival.

Paul Bossé et Drew Lavigne, nouveaux poètes lauréats de la ville de Moncton, aussi appelés poètes flyés, seront présents tout au long de l’événement.

L’auteur et cinéaste Paul Tom – Gracieuseté: Frédérique Ménard-Aubin L’écrivain Sébastien Bérubé – Gracieuseté: Fullhouse Media Alisa Arsenault – Gracieuseté L’auteur Alain Farah – Gracieuseté: Le Quartanier – Justine Latour La poétesse Vanessa Bell – Gracieuseté: Justine Latour

Reflet du monde actuel

En rassemblant divers genres littéraires, les organisateurs souhaitent rejoindre un large public.

«Le but du Festival Frye est de répandre la littérature et de donner le goût de la lecture. On essaie d’intégrer le plus de genres possibles. Le but c’est de lire et de parler des auteurs d’ici, canadiens, et de se reconnaître dans la culture. On veut pouvoir sortir la littérature des formats usuels.»

Ariane Savoie souligne que des thématiques sont communes à certains ouvrages, reflétant ainsi les enjeux mondiaux actuels.

«C’est certain qu’il est question d’immigration, de confinement, d’enfermement. On a beaucoup d’auto récits donc on voit un retour sur soi. Il y a toujours cette espèce d’introspection qui est présente dans la littérature adulte. On sent un peu ce qui s’est passé dans les dernières années sur la scène internationale.»

La jeunesse

Encore une fois, la jeunesse ne sera pas oubliée avec une programmation qui leur est destinée. L’incontournable FestiJeunesse qui aura lieu au Centre culturel Aberdeen comportera une belle représentation de la littérature locale avec Un logis pour Molly de l’autrice de Fredericton, Jennifer Houle, et Le chant d’honneur de George Paul publié en trois langues. Entre 60 et 70 visites scolaires sont prévues, rejoignant ainsi entre 3000 et 4500 élèves.

«Nous on tient à ce que ce programme soit offert gratuitement aux écoles parce que pour nous, c’est hyper important de développer le goût de la lecture et de la littérature par ce public-là. […] Les conditions actuelles sont difficiles évidemment pour tout le monde financièrement donc on ne peut pas pour le moment en faire plus que 60, 70, mais on travaille fort pour que dans les années à venir on puisse augmenter le nombre de visites parce que la demande est là. On a des demandes pour le double, mais on ne peut simplement pas toutes les honorer», a précisé la directrice générale.

Le volet scolaire s’étendra également aux garderies.

Nouveautés

Tout en misant sur les succès des années passées, le comité organisateur propose quelques nouveautés, dont une nouvelle plateforme web pour les festivaliers. Une série de dîners entretiens au restaurant Brume du coude, la soirée de performances Au-delà des livres qui explore l’univers créatif des auteurs et une balade littéraire sur le bord de la rivière Petitcodiac avec Vanessa Bell figurent au chapitre des nouveautés.

Une table ronde Cartes postales réunissant trois poètes aura comme toile de fond le voyage, l’évasion, la découverte, le territoire et l’appréciation de la nature.