Deux méga-spectacles coulés dans le rock à Tracadie

Ça va swinger fort dans la Péninsule acadienne cet été!

Deux méga-spectacles auront lieu à Tracadie les 22 juillet et 12 août.

Le Festival Bitowa mettra en vedette des artistes reconnus comme Marjo, Éric Lapointe et Breen Leboeuf (Offenbach et April Wine).

Cette grande fête se terminera avec une prestation du groupe The Vinyls.

Le Party acadien du 12 août se voudra une célébration de la musique acadienne et traditionnelle.

Le célèbre Cayouche montera sur scène, tout comme le groupe québécois La Bottine Souriante.

Les Gars du Nord viendront clore cette soirée qui risque d’être haute en couleur.

Le directeur des deux événements, André Saulnier, souhaite attirer au moins 5500 personnes dans les deux cas.

«Des spectacles d’envergure comme ça, ça fait un bout de temps que ça se passe à Tracadie», mentionne-t-il.

Ce qu’il y a d’intéressant, c’est qu’une partie des profits seront remis à l’Association de hockey mineur de Tracadie et à l’équipe féminine des Bisons de la polyvalente W.-A. Losier.

L’an dernier, le club de natation les Espadons de Tracadie et le comité des Jeux de l’Acadie de la Péninsule acadienne se sont partagés la somme de 26 000$.

«Ça fait plusieurs années que nous avons cette formule de donner aux organismes à but non lucratif de la région», explique André Saulnier.

Le Festival Bitowa propose une soirée sous le signe du rock.

«L’an passé, on avait choisi des hommages à des artistes comme Bon Jovi ou Bryan Adams et les gens ont beaucoup aimé. On a vu une très bonne participation. Cette année, on a décidé d’aller chercher les deux meilleurs rockeurs du Québec, soit Éric Lapointe et Marjo.»

Les organisateurs ont ajouté le groupe The Vinyls et Breen LeBoeuf à cette belle brochette d’artistes.

Ce dernier viendra interpréter quelques pièces du répertoire d’Offenbach avec Éric Lapointe au cours de la soirée.

«Je pense que les gens vont adorer cette soirée. On a vu beaucoup d’engouement cette année sur notre page Facebook, avec plus de 80 000 visites. Ça regarde vraiment bien.», souligne le directeur de l’événement.

En plein air

La grande nouveauté, c’est que les deux concerts seront présentés en plein air cet été, ce qui permettra d’accueillir plus de monde et d’offrir un meilleur point de vue aux spectateurs.

«On veut s’assurer que tout le monde qui est derrière va bien voir la scène. D’ailleurs, elle est beaucoup plus haute que celle que nous avions l’an passé», précise André Saulnier.

Des écrans géants seront installés des deux côtés de la scène pour compléter l’expérience des festivaliers.

Le 12 août, les organisateurs ont prévu un spectacle à forte saveur acadienne.

«C’est sûr que Cayouche est un incontournable dans la musique acadienne.C’est lui qui va ouvrir le spectacle vers 20h. Il amène toujours avec lui ses 700 ou 800 fans», mentionne le directeur.

«La Bottine Souriante est un groupe de Montréal qui a été fondé en 1976 avec pas moins de 12 musiciens sur scène. C’est justement de la musique pour festoyer. Pour terminer la soirée, on va avoir les Gars du Nord. La dernière fois qu’ils ont joué dans un de nos événements, ce fut tout un party.»

Comme ce fut le cas l’an dernier, les amateurs de musique auront la chance de réserver une des 162 places dans un terrain de camping situé près du site.

Les billets pour les deux événements seront en vente lundi matin 10h au dépanneur C.M. et à la billetterie de la Société culturelle de Tracadie.