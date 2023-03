Guylaine Tanguay: rayonnante à sa façon

Entendre Guylaine Tanguay chanter du Édith Piaf ou du Charles Aznavour est un ravissement aussi intense que d’écouter sa magnifique voix se mouvoir dans des airs de Julie Daraîche ou de Dolly Parton. Forte de ses trois plus récents albums dans lesquels elle rend hommage, façon country et façon Guylaine Tanguay, à Céline Dion, Ginette Reno de même qu’à de grands noms de la chanson française, l’interprète québécoise s’amène dans la province jeudi et vendredi, avec son spectacle À ma façon, pour offrir au public, en toute tendresse, un florilège de leurs chansons.

Le triptyque musical À ma façon est né au cours de l’arrêt forcé par la pandémie de COVID-19, rappelle Guylaine Tanguay au cours d’un entretien téléphonique à la veille de son premier arrêt prévu à Moncton, jeudi soir. À la suite d’un spectacle donné en ligne, la chanteuse a mis au défi le public de lui trouver des titres non country à interpréter à la sauce country. Les trois albums et le spectacle les réunissant ont pris forme à la suite de ces suggestions.

«Je trouvais que c’était un beau tournant dans ma vie; c’était un bon moment pour faire ça. Pour les artistes, la pandémie, ç’a été un trou noir. Nous sommes tombés dans le vide en l’espace de quelques heures. Je suis dans de belles années de ma vie sur le plan musical et j’avais encore plusieurs dates de tournée à venir et tout ça s’est écroulé. C’est assez paniquant dans une vie, et on s’entend que je ne peux pas dire ‘‘je vais faire mon travail à la maison’’. Ç’a été déstabilisant, ce qui fait que de reprendre ces chansons-là et d’en faire un projet d’albums et de spectacle qui sortent complètement du country et du western, pour moi, ça représentait un beau défi, mais aussi une fierté pour moi, de pouvoir interpréter ces chansons-là à la manière country, mais de façon raffinée. Nous les avons habillées élégamment avec des instruments country, plutôt que de juste les beurrer avec du violon. Il y a une grosse démarche sur le plan sonore derrière ça», souligne Guylaine Tanguay.

Dans chacun des trois albums – Ginette À ma façon, Céline À ma façon et Vos coups de coeur À ma façon -, la chanteuse native du Lac-Saint-Jean nous fait découvrir de nouvelles facettes de sa voix rayonnante, à la fois puissante et toute en subtilité.

Guylaine Tanguay présentera son spectacle À ma façon jeudi, à 19h30, au Théâtre Capitol de Moncton, et vendredi, à 20h, au Carrefour de la mer de Caraquet. – Gracieuseté: Melany Bernier Entendre Guylaine Tanguay chanter du Édith Piaf ou du Charles Aznavour est un ravissement aussi intense que d’écouter sa magnifique voix se mouvoir dans des airs de Julie Daraîche ou de Dolly Parton. – Gracieuseté: Melany Bernier Guylaine Tanguay sera de la demi-finale de la génération X à l’émission Zénith, animée par Véronique Cloutier et qui sera diffusée en direct jeudi prochain, à 21h (heure des Maritimes), à Radio-Canada. – Gracieuseté: Melany Bernier

Sortir de la musique country

L’occasion aussi pour elle de sortir – quoique pas complètement – de la musique country, un style qu’elle affectionne tout particulièrement depuis sa plus tendre enfance.

«Je suis née là-dedans; ma mère faisait de la musique country-western avec mon oncle et mon père, qui était camionneur, n’écoutait que ça. Par contre, ce n’est pas tant la musique (que j’aime faire tout de même) que le public country qui m’a incitée à faire ma place là-dedans. Le public country, c’est un public très fidèle, attachant et aussi très protecteur envers les artistes qu’il aime. Je me sens bien dans cet univers-là.»

S’il est vrai qu’au début de sa carrière, longue d’une trentaine d’années, Guylaine Tanguay s’est surtout adonnée à la musique pop, elle s’est rendu compte, au bout d’un certain temps, qu’elle n’éprouvait aucun plaisir dans cet univers et que ces échecs pouvaient en grande partie s’expliquer par le fait qu’elle ne s’y sentait pas authentique. Dès qu’elle est revenue vers ses premières amours musicales, elle a senti le vent tourner et le public lui a donné raison de persister, assure-t-elle.

«J’ai vu aussi que je pouvais emmener mon public ailleurs, ajoute Guylaine Tanguay, car il n’aime pas seulement la musique country; il aime la musique tout court. C’est pour ça que j’ai amené mes fans dans du Elvis Presley et toutes sortes d’autres univers différents, mais en respectant toujours l’aspect country. Ils ont toujours embarqué parce que justement pour avoir du plaisir et passer du bon temps au-delà de dire ‘‘nous on n’aime que le country’’.»

Guylaine Tanguay présentera son spectacle À ma façon jeudi, à 19h30, au Théâtre Capitol de Moncton, et vendredi, à 20h, au Carrefour de la mer de Caraquet.

Guylaine Tanguay sera par ailleurs de la demi-finale de la génération X à l’émission Zénith, animée par Véronique Cloutier et qui sera diffusée en direct jeudi prochain, à 21h (heure des Maritimes), à Radio-Canada.