Jacques Surette: une tournée et un album en chantier

Sur la route avec son spectacle et quelques nouvelles pièces de son cru, Jacques Surette s’apprête à entrer en studio pour produire son troisième album qu’il réalisera avec le duo Dans l’Shed.

Peu importe le geste que l’on pose, il y a souvent des conséquences. Le jeune auteur-compositeur-interprète du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse explorera cette idée à sa manière sur son prochain disque actuellement en chantier. Il s’intitulera Conséquences.

«C’est à propos des jeunes personnes qui font parfois de drôles de gestes ‘‘harmless’’ (d’apparence inoffensive), des folies ou disent des choses et il y a des conséquences. J’aime créer des histoires qui ont un thème en général», a expliqué en entrevue l’artiste de 22 ans.

Les chansons sont écrites et il se rendra à Québec pour enregistrer son nouveau projet qui sera complètement en français. C’est au studio Le Mid entouré des coréalisateurs Éric Dion et André Lavergne du groupe Dans l’Shed qu’il concoctera ce nouvel opus promettant de belles surprises.

Celui qui a envie d’un son un peu plus alternatif, étant un grand amateur de la musique d’Hubert Lenoir, est très enthousiaste à l’idée de collaborer avec ces deux musiciens. Le duo gaspésien a travaillé sur de nombreux albums au cours des dernières années, soit ensemble ou chacun de leur côté, notamment avec Émilie Landry, Rick et les Bons Moments, Rock Harvey, Randall Spear, La légende de Calamity Jane, Lwazo Sirois, Marie-Lyne Néron, Joseph Stephen, en plus des leurs.

«Je suis excité de travailler avec Dans l’Shed parce que j’ai déjà joué avec eux et il y a comme une même tonalité avec ma musique. On aura une bonne fusion ensemble.»

Ce sera un album plus mature, affirme l’auteur-compositeur-interprète qui entend conserver son naturel et son identité. Il propose un regard personnel sur la vie et sur le monde.

«C’est à propos de vraies expériences et depuis deux ans, la vie m’a montré différentes choses. Je dirais que le son va être comme alternatif, country, rock, contemporain. Ça va parler à propos des histoires et de choses sentimentales.»

Jacques Surette – Gracieuseté: Jocelyne Vautour

De retour sur scène après une longue pause qui lui a permis de composer les chansons de ce nouvel opus, Jacques Surette se réjouit de retrouver le public. Il adore être sur scène. En spectacle, il donne un bref avant-goût de l’album à venir.

«Ça donne la chance aux gens d’entendre les chansons avant d’aller en studio. […] C’est surtout des histoires et les expériences que moi j’ai eues. J’essaie de mettre une petite miette d’humour dans les chansons parce que tout le monde aime rire», a ajouté l’artiste qui offre un concert intime.

Après s’être arrêté à Pointe-de-l’Église en Nouvelle-Écosse et à Fredericton, Jacques Surette sera en spectacle le 31 mars à Charlo et le 1er avril à Edmundston, avant de se rendre à Québec. Il offrira également quelques concerts dans différentes salles au Québec du 11 au 22 mai.

Jacques Surette a fait paraître deux albums. Son premier disque Marche, marche, marche, principalement en français, est sorti en juin 2019 et a été co-réalisé par Lisa LeBlanc et Benoit Morier. Son deuxième album, réalisé par Mike Trask et Christien Belliveau, s’intitule Jacques Surette II. Cet opus bilingue aux influences folk country pour les titres francophones et rock alternatif pour les chansons anglaises est sorti en septembre 2020. Son troisième album devrait sortir à l’automne 2023.