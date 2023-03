Les Jeunes chanteurs d’Acadie se produiront en concert à New York

La chorale des Jeunes chanteurs d’Acadie prend la route vers la Grosse Pomme où elle se produira sur la scène de l’une des salles les plus convoitées du monde, Carnegie Hall.

L’ensemble acadien partagera la scène avec six autres chorales canadiennes dans le cadre de l’événement de chant choral, «Canada at Carnegie», à New York. C’est un premier voyage à l’international depuis 2018 pour cette chorale de jeunes de 11 à 18 ans. Sous la direction des chefs de choeur Carrie Tennant et Jamie Hillman, les choristes interpréteront un programme entièrement canadien en français, en anglais et en anishinaabemowin. Ils seront accompagnés par un quatuor à cordes canadien.

Pour la directrice de la chorale, Nadine Hébert, ce voyage représente une merveilleuse occasion d’apprentissage pour les jeunes et une expérience hors de l’ordinaire.

«C’est une chance incroyable pour nos jeunes de pouvoir travailler avec des chefs de chœurs de si haut calibre, en plus de rencontrer des jeunes venant d’un bout à l’autre du pays et qui partagent leur passion […] Chanter à Carnegie Hall, ce n’est pas une chance qui est donnée à tout le monde et c’est sans doute une expérience qu’ils vont chérir toute leur vie.», a déclaré la chef de choeur par voie de communiqué.

La chorale des Jeunes chanteurs d’Acadie qui compte près d’une cinquantaine de membres entreprend son voyage le 28 mars.