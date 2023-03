Randy McGraw et Maxime McGraw parmi les artistes invités à un spectacle-bénéfice

Randy McGraw, Maxime McGraw, Musika Mundi et Raynald Basque sont au nombre des têtes d’affiche qui se produiront le 20 avril, à la salle J.-Armand-Lavoie de Tracadie, dans le cadre d’un spectacle-bénéfice pour le voyage de fin d’année des élèves de 8e année de l’école de Pont-Landry.

Figureront aussi sur scène les artistes Julianne Benoît et Guillaume Arseneau, de même que Steve Hickey, Jonathan Nadeau ainsi que le groupe Vent D’Esses.

«Nous irons visiter l’Île-du-Prince-Édouard. Il y aura un aspect éducatif axé sur l’histoire à ce voyage. Les élèves ont vu tout récemment celle de l’auteure Lucy Maud Montgomery et nous visiterons justement le site de La maison aux pignons verts (officiellement appelé Lieu historique national du Canada du Cavendish-de-L.-M.-Montgomery), rendu célèbre – tout comme l’écrivaine – par son personnage d’Anne.

Ce sera un voyage éducatif, mais tout en s’amusant», souligne Steve Hickey.

M. Hickey, qui est l’un des organisateurs du voyage et du spectacle en plus d’être l’un des artistes et maître de cérémonie de l’événement-bénéfice du 20 avril, ajoute que la visite de musées de même que celle d’une crèmerie seront également à l’agenda de l’excursion.

Pour le spectacle-bénéfice, la variété est de mise comme en témoigne la panoplie d’artistes qui se retrouveront sur scène pour la cause, entre autres Randy McGraw, dont la toute récente aventure à La Voix lui a attiré de nombreux nouveaux fans, se réjouit Steve Hickey.

«Le spectacle mettra en vedette des artistes établis comme Randy et Maxime McGraw, mais laissera aussi place à de belles découvertes, comme Jonathan Nadeau, qui est un pianiste et interprète de grand talent, ainsi que le groupe Vent D’Esses, encore peu connu du public, mais qui gagne à l’être c’est certain», précise Steve Hickey.

Le spectacle aura lieu à 20h et les billets sont en vente à la Billetterie Tracadie ainsi qu’au Dépanneur CM de Tracadie.