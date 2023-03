La Troupe du Monument présente Allez! On danse!

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Puisque leur but premier est de faire rire les gens et de bien s’amuser, la Troupe du Monument de Memramcook a l’habitude de présenter une comédie à son public. Ce sera toujours le cas cette année avec Allez! On danse!

«C’est une pièce d’un auteur français, Vivien Lheraux», informe la coordonnatrice de la Troupe du Monument, Dorine LeBlanc.

«Il s’agit d’un couple qui s’apprête à fêter l’anniversaire du monsieur, indique-t-elle. Puis la madame a une bonne et une mauvaise nouvelle à lui annoncer juste avant la rencontre pour sa fête.»

La bonne nouvelle, c’est qu’ils vont fêter et danser, mais la mauvaise… ce sera aux spectateurs de la découvrir.

Avec l’accord de l’auteur, Dorine LeBlanc en a fait une adaptation. Elle a voulu «acadianiser» l’oeuvre sur le plan langagier. «On veut quand même que les gens aient du plaisir et qu’ils comprennent bien le contexte», explique-t-elle.

«Dans la pièce, il y a des policiers. Nous on les appelle les »pigs » en bon chiac. Eux, tout au long de la pièce, parlent des poulets. Les gens n’auraient pas saisi le contexte de ce qui se passe si on les nommait les poulets», raconte la coordonnatrice.

Bref, certaines expressions du texte original ont été adaptées en ce sens.

Il y aura neuf comédiens sur scène, soit Stéphanie Boudreau, Isabelle Breau, Brenda Comeau, Dany Émond, Sylvette Godin Collette, Angeline LeBlanc, Dorine LeBlanc, Venessa Ringuette et Carol Thompson.

La mise en scène est de Zacharie A. LeBlanc, sous la direction technique de Yanic Vautour. L’équipe de production est composée de Geraldine Belliveau, Julia Claveau et Jean-Guy Cormier.

Le défi, chaque année, c’est de trouver une pièce adaptée aux comédiens qui veulent jouer, avoue la coordonnatrice. «Une pièce à neuf comédiens, ce n’est vraiment pas évident, admet-elle. Il faut faire beaucoup de recherches, aller faire de la lecture, trouver des livres.»

La pièce sera présentée au Théâtre du Monument-Lefebvre les 14, 15, 16, 21 et 22 avril. Les représentations débutent à 19h, à l’exception du dimanche 16 avril alors que le lever de rideau aura lieu à 14h.

Entretemps, les répétitions se poursuivent deux à trois fois par semaine. «On travaille dur, témoigne Dorine LeBlanc. Comme chaque année, l’engagement des comédiens et comédiennes est incroyable. On a toutes à cœur de donner un produit de qualité.»

La Troupe du Monument a été créée en septembre 2011. La pièce Allez! On danse! constitue leur dixième production.

Cette année, la troupe participera pour la quatrième fois au Festival de théâtre communautaire en Acadie qui se tiendra en mai à Dieppe et Memramcook.

«On nous a demandé aussi de faire une petite tournée. On s’en va à Lamèque et à Neguac», déclare la coordonnatrice de la troupe. Le 6 mai, Allez! On danse! sera présentée à la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque à compter de 20h.

Le 7 mai, la pièce sera jouée au Théâtre Richard-Denys de Neguac à partir de 14h.