La Voix: le demi-finaliste Christopher Therrien se confie sur son parcours

Seul Acadien en lice, Christopher Therrien qui figure parmi les huit concurrents ayant atteint la demi-finale de la Voix 2023 a envie de s’amuser et de vivre chaque instant de cette aventure.

C’est une semaine très chargée pour le chanteur de Sainte-Anne-de-Madawaska qui doit jongler entre son travail au spa et sa nouvelle vie d’étoile de la scène. L’Acadie Nouvelle l’a rejoint à cinq jours de la demi-finale. Les répétitions débutent ce mercredi.

«On est en train de réaliser notre rêve. On est là, on sait que c’est une chance d’une vie, ça fait qu’on en profite chaque moment, puis on le vit à 100% et c’est là que les émotions se mélangent», a confié le chanteur de 33 ans avec fébrilité.

Si aux quarts de finale, il a dévoilé une vulnérabilité en interprétant Maman, Papa de Pierre Lapointe, pour la demi-finale, il veut mettre en lumière sa personnalité plus festive.

«Oui j’ai montré un côté vulnérable, ce n’est pas que je n’aime pas ça, mais j’aime aussi avoir du fun dans la vie. C’est ma personnalité. Si c’est ma dernière fois que je chante dimanche, je veux avoir du fun.»

«Peu importe ce qui arrive, je suis gagnant, je suis dans le top 8 de La Voix 2023, alors je veux juste […] m’amuser, faire quelque chose qui me ressemble.»

Une vague d’émotions

Lors de son premier direct dimanche, le candidat confie qu’il a ressenti beaucoup d’émotions. Quand il parle de la chanson de Pierre Lapointe, les larmes ne sont pas très loin. Cette pièce porte sur un garçon qui est sans nouvelle de ses parents depuis qu’il s’est ouvert à eux sur son homosexualité.

«C’est une chanson importante parce que c’est quelque chose que j’ai vécu et comme j’ai dit en pré entrevue, moi pis ma mère on se reparle et ça va bien, mais on n’est jamais revenu sur le sujet de ça. On dirait que je l’ai enfoui, je suis un peu comme ça dans la vie, j’enfouis un peu, ça fait qu’aller brasser là-dedans, ça sort les émotions.»

Il a été renversé en entendant le résultat des votes, ressentant alors une grande vague d’amour. Depuis, il reçoit de nombreux messages d’appui notamment de personnes de sa région natale où une grande partie de sa famille habite toujours. D’ailleurs, plusieurs membres de sa famille ont fait la route depuis le Nouveau-Brunswick pour assister à l’émission. Il est maintenant le seul candidat néo-brunswickois dans la compétition.

«Je suis fier d’être là, content et heureux. Honnêtement, tout le monde est talentueux, rendu à ce point. […] Ça va être vraiment les goûts des gens. De sentir que je suis encore là, c’est que les gens aiment ça et ma coach aime ça aussi. En plus, je n’avais pas une chanson grand public. C’est une chanson peu connue. Malgré tout, je suis encore là. […] C’est de la reconnaissance.»

Il connaît déjà la chanson qu’il interprétera dimanche, ainsi que les pièces destinées aux numéros de groupe avec les artistes invités.

«On a reçu nos chansons par courriel hier pour qu’on commence déjà à se préparer à la maison pour arriver prêt aux pratiques.»

«Peu importe ce qui arrive, je suis vraiment en paix et je fais confiance à la vie. Je suis un peu comme ça dans la vie. Il y a des choses que je peux contrôler, comme ma présence, ma voix, apprendre mes paroles, mais après ça, ce n’est plus entre mes mains. Le choix est dans les mains du public, si je continue ou pas, en espérant que j’aille toucher le public.»

L’artiste aime particulièrement le côté humain de cette aventure où il côtoie des gens qui ont tous la même passion.

«On vit un peu tous notre rêve ensemble. On se supporte là-dedans. Oui, c’est une compétition, mais on sent zéro la compétition. On s’encourage. Je trouve ça très humain comme aventure.»

La demi-finale est présentée ce dimanche 2 avril au réseau TVA.