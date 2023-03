La Voix: une défaite aux allures de victoire pour Nathaël Young

Éliminé dimanche à la suite d’une course serrée pour représenter l’équipe Marjo aux demi-finales de l’émission La Voix, Nathaël Young pose un regard serein sur son parcours et songe maintenant à la suite des choses.

«Je me sens très bien. Je suis content et vraiment fier de mon passage à La Voix. Je trippe encore ben raide!»

Quelques jours après son élimination, Nathaël flotte toujours sur un nuage. Certes, le jeune homme de 18 ans de Charlo aurait préféré continuer l’aventure quelques semaines. Mais c’est avec le sentiment du devoir accompli qu’il est rentré chez lui, dans son patelin du Restigouche.

Nathaël a mis le feu à la salle, dimanche soir, avec sa performance de Happier Than Ever de l’artiste Billie Eilish. Il est également tombé dans l’œil de sa coach, France D’Amour qui remplaçait pour l’occasion Marjo. Cette dernière lui a d’ailleurs décerné la plus haute note du trio.

«J’ai donné tout ce que j’avais lors de cette performance et je suis très content du résultat. C’est vraiment fou tous les commentaires positifs qu’elle m’a lancés en plus. Ça fait vraiment du bien à l’égo de recevoir une telle vague de compliments de sa part, surtout que c’est une icône de la musique», confie le jeune artiste.

Cette note n’a toutefois pas été suffisante pour surclasser ses deux compères après l’addition des points en provenance du vote du public. N’empêche, Nathaël dit sortir gagnant de son parcours et le fait d’avoir été éliminé ne semble pas l’avoir découragé de continuer dans cette voie.

«J’ai vraiment beaucoup appris en très peu de temps. J’ai toujours souhaité faire carrière en chanson, et ce passage à La Voix m’a confirmé que je devais persévérer dans le domaine. Ça m’a fait prendre conscience de mon potentiel, et aussi que mon travail plaisait également à d’autres», exprime-t-il.

L’autre acadienne sortie de la compétition, Mélanie Haché, a pour sa part livré une solide interprétation de la pièce Au nom de la raison de Marjo. À l’inverse de Nathaël, elle a reçu la plus petite note de sa coach, mais la plus élevée du public.

Pour ce qui est de La Voix, Nathaël compte bien continuer de suivre de près l’aventure et d’encourager son collègue de l’équipe Marjo, Christopher Therrien.

«Je suis Team Marjo jusqu’au bout, mais pour être franc je les aime tous. Je me suis forgé de belles amitiés avec plusieurs autres candidats d’autres équipes. À vrai dire, je ne m’attendais pas à ce que ce soit ça La Voix, qu’on fraternise autant. C’est définitivement un des aspects qui va me manquer le plus, ça et la scène bien entendu», indique-t-il, se promettant d’entretenir ces relations une fois le concours terminé.

Au niveau personnel, celui-ci entend laisser la poussière retombée avant de prendre des décisions concernant son avenir.

«Je suis ben chill pour le moment. Je vais commencer par décompresser un peu, à prendre du recul de ce qui vient de m’arriver au cours des dernières semaines, car là je suis encore sur le buzz de l’émission. Je ne veux surtout pas prendre des décisions à la légère et trop rapidement. Je préfère me préparer mentalement et bien évaluer mes options», dit-il, notant qu’il n’entend pas quitter son coin de pays pour la métropole dans l’espoir de percer… du moins pour le moment.