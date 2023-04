Suzie LeBlanc: une curiosité en constante mouvance et célébrée à travers le monde

Suzie LeBlanc, épicurienne de la musique ancienne en constant mouvement depuis 40 ans. Un plaisir sans cesse renouvelé de plonger dans les répertoires du Moyen-Âge et de la Renaissance avec sa divine voix de soprano cristalline et formatée sur mesure pour ce style et qui fait sa renommée à l’échelle internationale. La native d’Edmundston se permet également quelques escapades chez des compositeurs contemporains et sa patrie natale, même si elle l’a quittée depuis déjà un bon moment, n’est aussi jamais bien loin, même dans son processus créatif.

La patrie, son Acadie, se reflète d’ailleurs dans l’un de ses plus récents projets, Mouvance, un spectacle né sous l’égide du Nouvel Opéra (compagnie qu’elle a fondée il y a une vingtaine d’années) et d’abord présenté à Montréal en 2019. Dans ce spectacle, dont la musique a été composée par Jérôme Blais, Suzie LeBlanc chante les mots de plusieurs poètes acadiens, dont Gabriel Robichaud, Serge Patrice Thibodeau, France Daigle, Herménégilde Chiasson, Georgette LeBlanc et plusieurs autres, sans oublier Gérald Leblanc, dont le poème choisi donne également le titre à la prestation scénique.

Le projet a une suite, puisque un album enregistré sous l’étiquette canadienne Centrediscs sortira vers la fin de l’été ou au début de l’automne, avec en prime une série de vidéos tournées par des cinéastes acadiens, dont Julien Cadieux, Denise Bouchard, Kevin McIntyre et Stéphane Levesque, le tout parrainé par Renée Blanchar.

«Nous voulions trouver une façon de rendre le projet plus accessible au grand public. C’est aussi pour mettre en évidence tous ces poètes magnifiques (six d’entre eux le seront dans le cadre du volet vidéo du projet). Joindre la vidéo à la musique permet aussi de voir qu’est-ce qu’un autre artiste, avec une autre vision que celle de Jérôme Blais, peut apporter au projet. Les cinéastes ont vraiment carte blanche», souligne Suzie LeBlanc depuis Vancouver, où elle réside dorénavant.

Celle qui compte à son actif quelque 70 enregistrements musicaux et qui a parcouru les plus grandes scènes européennes aura d’ailleurs l’occasion de retrouver le Vieux Continent le mois prochain. La soprano acadienne ainsi qu’une autre Néo-Brunswickoise, la mezzo Vicki St. Pierre, doyenne de la faculté de musique et professeure à l’Université Mount Allison de Sackville, partiront en tournée européenne avant de s’arrêter à Mantoue, en Italie, pour enregistrer un album consacré au compositeur Lodovico Viadana, un contemporain de Monteverdi. Un ensemble a d’ailleurs été créé spécialement pour la tournée et le disque: le Viadana Collective, qui en plus des deux canadiennes, réunit des musiciens d’un peu partout à travers le monde.

«J’ai enregistré beaucoup de musique italienne du 17e siècle, alors c’est probablement un peu à cause de ça qu’ils m’ont choisie. Il n’y a pas énormément de sopranos qui font de la musique dans ce créneau, bien que depuis 20 ans, en Europe, et plus récemment chez nous, il y a toute une nouvelle génération d’excellents musiciens qui redécouvrent la musique ancienne», affirme Suzie LeBlanc, soulignant au passage la beauté de la musique de Viadana, moins connu que Monteverdi mais tout aussi prolifique.

Une voie tracée avec sa voix

Oeuvres baroques, chansons acadiennes, musique contemporaine: Suzie LeBlanc n’a de cesse de patauger partout où elle croit pouvoir assouvir sa passion de créer ou de recréer de la musique qui lui plaît. Sa voix n’est pas celle, par exemple, de Nathalie Paulin, car ses goûts musicaux sont différents. Elle le reconnaît d’emblée: son timbre vocal, elle l’a bâti et travaillé en fonction de la musique ancienne, qu’elle écoute et aime depuis qu’elle a 18 ou 19 ans. Mentionner que cette voix unique qu’elle possède lui a permis d’acquérir une solide réputation tant au Canada qu’à l’étranger serait un peu réducteur, avertit-elle toutefois. Car avant tout, c’est sa curiosité épicurienne qui lui a permis de devenir l’artiste qu’elle est.

«J’ai surtout modulé mes choix en fonction de ma curiosité, en fait. J’en ai eu beaucoup pour la musique ancienne, j’en ai aussi eu pour mon Acadie, pour ma patrie, et j’ai voulu me plonger là-dedans parce que notre musique folklorique, elle vient aussi beaucoup de la France et du Moyen-Âge ou de la Renaissance; pour moi, il y avait donc aussi un terrain connu. Et puis j’ai été curieuse d’aller plus loin, d’aller visiter la musique des 19e, 20e et 21e siècles. La seule chose vers quoi je ne suis pas allée – parce que ça ne correspond pas du tout ni à mon type de voix, ni même à mon champ d’intérêt ou à mes connaissances à proprement parler -, c’est l’opéra romantique du 19e siècle. De toute façon, j’étais déjà assez bien occupée sans ajouter ça en plus à ma carrière!», signale la soprano toute jeune sexagénaire qui n’a rien perdu de sa pureté à la fois vocale et créative et qui a en outre enseigné son plaisir et son art dans plusieurs institutions au fil du temps.

Early Music Vancouver

Désormais à la barre du festival Early Music Vancouver pour une troisième saison, Suzie LeBlanc promet que la programmation déjà dévoilée du prochain rendez-vous, du 27 juillet au 5 août, sera à la hauteur des attentes et placée sous le signe de la diversité, avec une couleur féminine bien mise en évidence, entre autres lors de la première mondiale de l’opéra La reine de Carthage, co-composé par trois Canadiennes aux horizons multiples.

Le Early Music mettra également en lumière des compositrices des 16e et 17e siècles qui n’ont pas pu briller en leur temps, mais qui bénéficie d’une sorte de renaissance grâce à la relève en musique ancienne.

«Il y a un fil conducteur entre les compositrices que nous allons recevoir et celles des 16e et 17e siècles, qui ont été ostracisées et qui étaient condamnées à ne faire de la musique que chez elles, dans leurs petits salons. D’autre part, il y a vraiment une parité entre les compositeurs hommes et femmes que nous allons aborder cet été. Ce sont souvent des compositeurs qui ont utilisé des textes écrits par des femmes et qui ont voulu mettre en valeur ces mots écrits par des femmes. Ces femmes existaient au côté des hommes et créaient avec eux, même si elles n’ont pas eu la même reconnaissance», précise Suzie LeBlanc.

La programmation complète du Early Music Vancouver est disponible sur le site https://www.earlymusic.bc.ca. Quatre des concerts présentés seront diffusés sur la plateforme Digital Concert Hall du 22 août au 11 octobre.