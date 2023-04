Les Jeunes chanteurs d’Acadie à Carnegie Hall: «C’était vraiment magique!»

De retour d’une semaine de rêve à New York, Les Jeunes chanteurs d’Acadie qui se sont produits à Carnegie Hall ont vécu une expérience magique, affirme la chef de choeur Nadine Hébert.

«C’était vraiment magique comme expérience, extraordinaire, d’entrer dans cette belle salle qui est reconnue pour son acoustique, son histoire et tous les artistes qui ont passé par là. Les plus grands de la musique classique et même de la musique pop. De constater qu’on était sur cette même scène-là, c’était pas mal incroyable. C’est un sentiment qui ne se décrit pas vraiment», a déclaré la directrice de la chorale basée à Dieppe.

Seul ensemble francophone à participer à cet événement, la chorale des Jeunes chanteurs d’Acadie, qui réunit 51 choristes âgés de 11 à 18 ans, ont chanté avec six autres choeurs de différentes régions du Canada. Ils étaient environ 250 choristes. Le répertoire était exclusivement canadien. Anna Castonguay, une choriste de 16 ans de Moncton, a été éblouie.

«C’était plus beau que j’imaginais. […] Quand on a commencé à chanter, j’étais vraiment émerveillée par le son», a-t-elle confié en entrevue.

La jeune choriste s’estime chanceuse d’avoir pu vivre cette expérience.

«J’ai vraiment aimé ça entendre le son qu’on avait tous ensemble. Puis aussi de voir différents points de vue des autres chefs de choeur. Nous avons Nadine qu’on aime beaucoup comme chef de choeur et là, on a pu vivre ça avec d’autres chefs.»

Le concert dans la salle légendaire de New York s’est tenu samedi. Pour l’ensemble du groupe, c’était un premier séjour dans la ville qui ne dort jamais. Anna Castonguay estime que ce voyage a permis aux choristes de mieux se connaître, de se rapprocher et de vivre une expérience inoubliable, «et de connaître d’autres jeunes qui ont la même passion que nous.»

Sur la scène de Carnegie Hall, ils ont interprété des compositions canadiennes, en anglais, en français et en langue autochtone (anishinaabemowin).

Nadine Hébert considère que c’est toute une expérience pour les jeunes de joindre leur voix à un ensemble aussi grand de choristes. «Ils ont eu aussi la chance d’être enseignés par d’autres chefs que moi. […] Ils en ont appris beaucoup, moi j’ai appris de nouveaux trucs, différentes techniques. C’est une expérience enrichissante à tous les niveaux.»

Source de fierté

Selon Nadine Hébert, le choeur acadien n’a rien à envier aux autres chorales du pays. «Je dirais qu’en arrivant là et en écoutant les autres chorales, j’étais bien fière de mes choristes et du calibre. On peut se présenter devant les grands choeurs à travers le pays.»

Ce n’était pas une compétition, mais plutôt un événement créé dans un esprit de partage afin de former une belle communauté de choristes, a précisé la directrice.

Ce sont deux choristes de l’Acadie, Olivier Émond et Emma Bourque, qui ont été choisis pour interpréter les deux solos du concert. Six pièces figuraient au programme varié.

La chorale a également chanté dans un concert de bienvenue avec les autres chorales lors de leur arrivée à New York. Les choristes acadiens ont pu ainsi faire valoir quelques pièces de leur répertoire.

L’événement était présenté par National Concert à Carnegie Hall. Nadine Hébert mentionne que c’est la première fois qu’une édition complètement canadienne est organisée, avec des chorales, des chefs de choeur, des musiciens et du répertoire du Canada.

Pour pouvoir avoir une chance d’être acceptés, les choeurs devaient auditionner, fournir de l’information, une biographie et des enregistrements audios.

Après avoir reçu l’appel leur confirmant leur acceptation, les choristes se sont mis au travail. Ils ont redoublé d’efforts pour se préparer à ce concert, en plus de mener des activités de financement. Ils étaient prêts, assure Nadine Hébert.

La chef de choeur salue l’appui de la communauté qui a contribué à la réalisation de ce voyage assez dispendieux.

Au-delà des concerts, les choristes ont visité quelques sites culturels et assisté à une production de Broadway. Leur séjour s’est étendu du 28 mars au 3 avril.