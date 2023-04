Raphaël Butler: un road trip tendresse placé sous le signe de l’authenticité

Avec son second album, Tattoo de coeur, qu’il lancera dans les prochains jours à Caraquet et à Moncton, Raphaël Butler nous offre ici un joli road trip tendresse placé sous le signe de l’authenticité.

Cela fait maintenant huit ans que ce grand colosse au coeur tendre roule sa bosse à plein temps dans l’univers de la musique. Sa chanson Camping Colibri, issue de son premier effort, sorti en 2018, avait non seulement fait la part belle dans les stations de radio chez nous en Acadie et s’était même hissée au sommet du palmarès de la populaire station montréalaise CKOI en 2020.

Le premier extrait de son deuxième album, Loin d’icitte, lancé sur les ondes radiophoniques l’automne dernier, est demeurée en tête du classement de l’ARCANB pas moins de 16 semaines. Avec son style folk-rock mêlé de pop et sa bonhommie qui se reflète tant sur scène que sur disque, Raphaël Butler cultive une cote d’amour bien méritée et dont il se dit particulièrement fier.

«Je pense que les gens commencent à plus reconnaître ma voix et mon style ‘‘Raphaël Butler’’. Au Québec aussi, la chanson Loin d’icitte a joué à CKOI et après huit ans de carrière à temps plein, je me considère chanceux de cet accueil-là du public et des radios par rapport à mon nouvel album.»

À travers Tattoo de coeur, le public reconnaîtra une fois de plus les notes joyeuses et trotteuses qui font désormais sa renommée.

Or les thématiques ont quelque peu évolué. Si, en 2018, l’auteur-compositeur-interprète vivait et rêvait de l’ailleurs et des voyages, on le perçoit ici plus déposé, plus avide d’approfondir in situ ce qu’il possède et le rend heureux.

Dans l’intervalle entre ses deux albums, Raphaël Butler est devenu papa une deuxième fois et c’est désormais installé dans son petit cocon en plein coeur de la Péninsule acadienne que le natif de Dieppe se sent bien, assure-t-il au cours de notre entretien. Un bien-être assorti d’un lâcher-prise qu’il a d’ailleurs transposé dans Tattoo de coeur, coréalisé par Miko Roy et Katrine Noël.

«À bien y penser, je te dirais qu’à travers toutes ces années-là, c’est vraiment le laisser-aller qui s’est installé dans ma façon de créer. Cette volonté de ne pas vouloir tout contrôler, c’est ça la grosse différence quand je suis rentré en studio avec Miko (Roy) et Katrine, et d’accepter d’aller là aussi. Les chansons Coudonc l’hiver et Quand t’es pas là ont été enregistrées live, ‘‘on the floor’’. C’est quelque chose que j’avais jamais, jamais fait de ma vie et que j’aurais accepté de faire sans vouloir refaire ma track de voix. Ce sont des chansons que j’adore dans l’album, parce qu’il y a une espèce de vérité et d’imperfectibilité qui s’en dégagent et qui les rendent belles à mes yeux», souligne Raphaël Butler, ajoutant s’être aussi laissé guider par les influences de ses collègues en studio, notamment en ajoutant du synthétiseur à quelques-unes de ses chansons, leur donnant ainsi un aspect plus électro.

«On a rajouté ça pour faire quelque chose de différent. C’est sûr que le son Camping Colibri fonctionnait bien et est encore présent dans l’album, mais je voulais apporter une nouvelle saveur au niveau sonore, qui a aussi été influencée par Katrine Noël et son propre univers qui se marie bien au mien. C’est du Raphaël Butler 3.0!»

Maturité

Le «Raphaël 3.0», c’est aussi celui qui, dans le mitan (et quelques poussières) de la trentaine, a acquis de la maturité et qui ne boude pas son bonheur quotidien.

«Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu’un qui ne se prend pas trop au sérieux. Je suis aussi un lover boy. J’écoute une émission de rénovations pis je braille, comprends-tu! Je suis comme ça et je l’assume pleinement. Visuellement, les gens ne s’attendent pas à ça, parce que je suis grand et costaud, mais qu’est-ce que tu veux, dans la vie de tous les jours, je suis vraiment de même!», lâche-t-il dans un tonitruant éclat de rire.

«C’est pour ça que je trouve que cet album-ci me représente vraiment bien, parce qu’il représente mon évolution en tant qu’artiste, mais en temps qu’homme également», signale l’auteur-compositeur-interprète acadien en confiant avoir très hâte de reprendre la route pour présenter ses nouvelles compositions.

Ce que Raphaël Butler aura l’occasion de faire lors de ses deux lancements-spectacles qui auront lieu le 14 avril, au Centre culturel de Caraquet, puis le 15, au Centre culturel Aberdeen de Moncton.

L’auteur-compositeur-interprète et ses musiciens seront en résidence de création juste avant, à compter de mardi et pour quatre jours, afin de peaufiner le spectacle qui sera mis en scène par le comédien et animateur Matthieu Girard.