La nouvelle exposition des finissantes en art visuel: l’importance des racines

Bien que les projets de Lucia Choulakian et Sylvie Goguen soient très différents l’un de l’autre, ils témoignent de l’importance des racines familiales et culturelles. Dans leurs oeuvres présentées à la Galerie Louise-et-Reuben-Cohen de l’Université de Moncton, les deux finissantes en art visuel abordent des sujets profonds qui les touchent personnellement.

L’exposition des finissantes 2023 du département des arts visuels s’ouvre ce jeudi. Des installations complexes en photographie, estampes et peinture sont rassemblées dans cette collection qui occupe toutes les salles de galerie d’art.

Pour la finissante Lucia Choulakian, cette exposition constitue l’aboutissement de quatre années de réflexions et de recherches sur des thèmes qui lui sont chers: la place des femmes dans la société, les enjeux environnementaux et la quête identitaire.

«Ce sont les mêmes thèmes depuis ma première année, mais qui ont évolué», a indiqué l’artiste de Moncton qui envisage d’entreprendre des études de maîtrise en art visuel.

Elle présente cinq projets dans cette exposition, dont une série de photographies de femmes, aux teintes de rouge, sur des panneaux de tissu presque transparent (organza de soie).

Cette installation est en continuité avec son exposition Féminicide qu’elle avait présentée en 2021. Le projet porte sur les traumatismes vécus par les rescapées du génocide arménien.

Elle intègre à son installation des témoignages (en arménien et en français) d’expériences vécues par les femmes sur le chemin forcé de la déportation dans le désert mésopotamien.

«Les passages de ce témoignage sont poignardants, c’est d’une profondeur et ça vient vraiment me toucher. […] Elle dit qu’à chaque pas, elle trébuchait sur des cadavres», a précisé l’artiste étant elle-même une descendante des déportés arméniens.

Avec son installation constituée de quelques panneaux de soie, elle a voulu ainsi refaire un peu le chemin parcouru par ses femmes qui ont été victimes de violence extrême.

«Je voulais créer quelque chose de physique, de réel, mais en même temps quelque chose de fictif et nébuleux. Ce qu’elles ont vécu c’est d’une horreur tellement extrême que c’est presque impossible que ça se soit passé.»

Dans une autre salle, elle a installé deux boîtes lumineuses, évoquant les enseignes publicitaires. Ces pièces visent à mettre en lumière l’emprise du patriarcat et du capitalisme sur le corps des femmes qui passe, entre autres, par des images sexualisées des femmes dans les médias, explique l’artiste.

Dans son projet d’estampe, elle se penche sur l’écoféminisme qui fait le lien entre l’exploitation des femmes et la destruction de l’environnement.

Ce sont des explorations qu’elle a créées avec des ressources naturelles de la région, comme l’argile de la Petitcodiac.

L’environnement est aussi le thème d’une pièce en relief imposante (technique d’impression par gaufrage sur papier).

Lucia Choulakian présentera une exposition au Musée d’art moderne en Arménie en juin, avant de s’envoler pour les 9es Jeux de la Francophonie à Kinshasa (en juillet) où elle représentera le Nouveau-Brunswick en photographie.

Sylvie Goguen et Lucia Choulakian apportent les dernières touches à leur exposition à la Galerie Louise-et-Reuben-Cohen. On peut apercevoir une partie des oeuvres de Lucia Choulakian sur la photo. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Du graphisme à la peinture

Sylvie Goguen qui travaille comme graphiste depuis plus de 25 ans poursuit parallèlement des études en arts visuels à temps partiel. Comme elle a terminé tous ses cours d’ateliers, elle présente ses œuvres dans le cadre de l’exposition des finissantes. Alors que le graphisme est davantage un art de communication, les arts visuels lui permettent de plonger à nouveau dans la créativité.

L’artiste de Shediac Bridge propose des projets en peinture et en estampes qui reprennent la symbolique de la maison. Elle célèbre ses racines familiales, plus particulièrement la vie de son grand-père Joseph Poirier, décédé en 1978. Celle qui n’a jamais connu son grand-père a voulu mettre en lumière des segments de sa vie, d’après les informations, les documents et les photographies qu’elle a pu recueillir auprès de sa famille.

«Je l’interprète de ma façon parce que mon grand-père je l’ai jamais connu. J’ai travaillé à partir de l’information que j’ai reçue. J’ai passé à travers les photos que ma mère avait et des objets. J’ai parlé de lui avec ma mère», a-t-elle raconté.

C’est donc en travaillant sur ce projet qu’elle a appris à le connaître. Elle a réalisé ses peintures sur de vieilles portes de maison installées dans la grande salle. Chaque porte s’ouvre sur un aspect de la vie de son aïeul. Sa vie personnelle, son travail de fermier, son engagement communautaire. Il a notamment contribué à mettre en place une petite école à Shediac Bridge.

«C’est comme si j’avais une conversation avec lui entre son métier et mon métier.»

Des photos ayant inspiré sa recherche sont accrochées sur les murs, une sorte de rappel avec ce qui est peint sur les portes.

Dans la petite salle, elle offre une installation plus intime. Elle a reconstitué une chambre dont les murs sont recouverts de papier peint (illustrant des poires) qu’elle a elle-même imprimé. Un procédé ingénieux lui permet aussi de projeter des portraits des membres de sa famille.

La nature, la campagne, la famille et la vie quotidienne nourrissent la créativité de Sylvie Goguen. L’artiste ressent une certaine fébrilité en voyant ses œuvres exposées après plusieurs mois de travail. Il s’agit de sa première exposition dans une galerie d’art.

Le vernissage se tient ce jeudi 6 avril dans le cadre d’un 5 à 7. Les œuvres seront en montre jusqu’au 21 mai.