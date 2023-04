Comment accroître le nombre d’étudiants dans les programmes d’art à l’université?

Face à la baisse de la population étudiante en théâtre et en musique depuis la pandémie, le corps professoral des programmes d’art à l’Université de Moncton multiplie ses efforts de recrutement et de rétention.

Les départements de musique et d’art dramatique ont durement été affectés par la pandémie, le nombre de nouvelles inscriptions ayant chuté depuis trois ans. Le département de musique rassemble près d’une quarantaine d’étudiants, alors qu’ à une certaine époque pas si lointaine, on pouvait compter entre 60 et 80 étudiants, mentionnent les professeurs au baccalauréat.

Selon le professeur de percussions, Michel Deschênes, cette tendance n’est pas unique à Moncton; d’autres départements de musique universitaires font face aux mêmes défis. C’est une situation qu’il juge un peu alarmante pour l’ensemble du département, même si sa classe de percussion continue d’être bien remplie.

«C’est dommage qu’il n’y a pas plus de jeunes qui s’intéressent à venir étudier en musique, ils ne savent pas des fois que des débouchés sont autres que la musique. On a fait des tournées de recrutement et on s’est aperçu que le niveau est extrêmement bas et ça s’est dû à la pandémie parce qu’ils n’ont pas eu le droit de jouer les instruments et les cours de musique ont pris le bord. Les jeunes sont vraiment faibles comparer à ce qu’ils étaient auparavant», a constaté Michel Deschênes.

D’après le directeur du département, Roger Lord, et les professeurs interviewés, plusieurs facteurs expliquent cette baisse des inscriptions. D’abord les programmes de musique en milieu scolaire ont été mis en veilleuse pendant la pandémie et dans certaines écoles, ils sont pratiquement inexistants.

«Quand il n’y a pas eu de musique dans les écoles, ç’a eu un impact sur la motivation des élèves à faire de la musique et ça ne leur permet pas d’aller chercher le bagage nécessaire pour vivre des expériences positives en musique», a affirmé la professeure au département de musique, Monique Richard.

Selon Roger Lord, il est nécessaire aussi de raviver l’enseignement privé de la musique qui est en perte de vitesse dans les régions acadiennes.

«Si l’enseignement en privé ou l’enseignement en milieu scolaire ne forme pas les jeunes pour aller en musique, à un moment donné ils arrivent à l’université et ils ne voient pas une possibilité de carrière parce qu’on ne leur en parle pas nécessairement comme étant un domaine d’étude qui leur permet d’ouvrir à une panoplie d’emplois.»

Monique Richard considère qu’il manque de continuité et de constance dans la formation musicale en milieu scolaire, contrairement à d’autres matières académiques telles que le français, les sciences et les mathématiques.

«Quand on a des écoles avec des programmes instrumentaux forts comme à l’Odyssée ou à Mathieu-Martin, ça nous amène des jeunes, mais il y a des écoles secondaires qui n’ont pas de musique du tout ou très peu.»

La professeure estime qu’il y a une réflexion à faire comme société. «C’est important la musique dans nos vies, mais que fait-on pour soutenir la vie musicale dans nos communautés?», soulève-t-elle.

Art dramatique et art visuel

La directrice du département d’art dramatique, Katia Talbot, affirme qu’il s’agit de l’une des vagues d’étudiants les plus basses depuis qu’elle est entrée en poste. Le département compte 13 étudiants. Tout comme pour la musique, le théâtre a été affecté par la pandémie, étant une forme d’art qui se pratique en groupe, note-t-elle.

«Il n’y a jamais eu un nombre élevé d’inscriptions au département d’art dramatique. […], mais passer de 12 à quatre nouvelles inscriptions, c’est clair que ça a un rapport avec la COVID.»

La pandémie a eu aussi un impact sur la livraison des cours et la présence du département dans les écoles. Celui-ci a été absent des établissements scolaires pendant presque trois ans.

En art visuel, la situation paraît tout autre, le nombre d’étudiants étant à la hausse. La cohorte a pratiquement doublé depuis quatre ans avec près d’une vingtaine d’étudiants, affirme la directrice du département, Julie Forgues. Il faut dire qu’il s’agit d’une discipline plus solitaire. Leur plus grand défi est la rétention, précise la directrice. Des initiatives (telles que des visites de galeries à l’extérieur de Moncton) sont mises en place pour encourager les étudiants à poursuivre leurs études jusqu’à la fin de leur baccalauréat.

Une lueur d’espoir

S’il est encore trop tôt pour prédire le nombre d’inscriptions dans les programmes d’art en septembre, il reste que les responsables de ces départements envisagent une certaine relance. Des présentations et des ateliers dans les écoles sont à nouveau possibles. Au département d’art dramatique, une première tournée dans les écoles depuis longtemps est organisée. La production des finissants Fahrenheit 451 sera présentée à Dieppe et au Festival de théâtre jeunesse en Acadie, ainsi que des rencontres avec les élèves de différentes écoles.

«Je pense qu’il y a beaucoup de préconceptions qui doivent être déboulonnées un peu», souligne Katia Talbot.

Si la branche principale est le jeu, il reste que la formation est diversifiée. Les étudiants qui complètent leur baccalauréat en art dramatique travaillent souvent dans différentes sphères du domaine du spectacle.

«Ils sont actifs sur la scène culturelle, si ce n’est pas directement sur le plateau comme comédien, c’est quand même dans le milieu.»

Comme pour les autres champs d’études, une mise à jour du programme d’art dramatique est en cours. Les responsables souhaitent notamment mettre en place un programme en production et conception afin de répondre au besoin criant de techniciens de scène.

«En Acadie, Nouveau-Brunswick, il n’y a pas de formation pour les techniciens ou pour les concepteurs et les gens en production, donc tout le monde se forme un peu sur le tas», a ajouté Katia Talbot.

Le département de musique de l’Université de Moncton transforme son programme

Un coup de fraîcheur est apporté au département de musique de l’Université de Moncton qui élargit son enseignement aux styles dits populaires, tout en maintenant son répertoire de musique de concert qui est enseigné depuis 50 ans. L’objectif est de s’adapter aux réalités des jeunes et du milieu tout en insufflant un nouvel élan aux inscriptions.

Comment inciter les jeunes à poursuivre des études en musique? La question des débouchés semble susciter des inquiétudes, d’autant plus que la pandémie et l’insécurité économique ont exacerbé ce sentiment, note la finissante en musique, Florence Désautels. Et pourtant, il y a énormément de débouchés, même si tous ne vivront pas nécessairement de la musique, souligne la musicienne. Celle-ci a déjà un emploi d’assuré dans le domaine culturel après ses études.

Un comité sur l’avenir du département a été mis en place. Ceux-ci en sont venus à la conclusion qu’ils devaient étendre le répertoire à d’autres styles musicaux, tels que le jazz, le rock, le blues et le théâtre musical. Les changements seront apportés dès la prochaine session universitaire en septembre. Des étudiants qui voudraient étudier d’autres répertoires que le classique pourront le faire à partir de la troisième et quatrième année de leur baccalauréat. Le directeur du département, Roger Lord, rappelle que le monde de la musique a énormément évolué depuis les années 1970. Ceux-ci veulent donc s’adapter aux nouvelles réalités du milieu.

«Quand on regarde ce qui se fait dans notre milieu, on entend les jeunes qui veulent faire plus de pop. On veut leur offrir une formation solide et les exposer à toutes les possibilités. Des fois, il y en a qui ne vont même pas considérer des études en musique à l’Université de Moncton parce que c’est un style classique», fait remarquer la professeure de musique Monique Richard.

Le département maintiendra son enseignement en musique classique, avec la théorie, la connaissance du clavier, l’histoire de la musique, les ensembles et le développement de l’oreille, assure Roger Lord.

«Rendu en troisième et quatrième année, s’ils veulent chanter de la chanson plus populaire, du théâtre musical, faire du jazz et jouer du blues, ce sera possible», a-t-il expliqué.

Si nécessaire, le département embauchera des spécialistes actifs dans ces domaines pour compléter la formation des étudiants qui choisiront ces orientations. Un poste de professeur de composition orienté vers la musique électronique et la composition pour l’image est déjà ouvert.

S’exposer à de nouveaux répertoires

Roger Lord estime que ces changements au programme de premier cycle permettront peut-être de repérer des étudiants talentueux qui n’auraient pas accès autrement à ce répertoire et qui voudraient poursuivre dans cette voie.

«On voit des batteurs de garage qui arrivent ici pis que finalement vont faire des maîtrises et des doctorats en musique classique. Si on peut les attirer, je pense qu’on va développer un goût pour ce genre-là.»

Le pianiste Julien LeBlanc, codirecteur artistique de l’Été musical de Barachois, voit ces changements d’un œil positif, rappelant que beaucoup de bacheliers entreprennent par la suite une carrière en musique populaire. Il ne croit pas que cette ouverture à divers styles musicaux soit une menace pour la scène classique.

«Au contraire, ces changements permettront probablement d’attirer une plus grande clientèle qui sera exposée à plusieurs styles musicaux, dont la musique classique. Peut-être que certains seront alors attirés par la musique classique. J’ai souvent observé ce phénomène dans les écoles à Montréal où s’enseignent également le jazz et la musique populaire.»

Il connaît des musiciens qui ont commencé leurs études en jazz ou en musique pop pour ensuite bifurquer vers le classique.

«Ce qui est primordial en ce moment pour le département de musique, c’est d’augmenter le nombre d’étudiants. La création du nouveau programme sera également la création d’opportunités pour de nouveaux professeurs. Tout cela ne peut que nourrir la scène artistique acadienne», a-t-il ajouté.

D’autres changements au département de musique sont également à l’étude et devraient être mis en place dans un avenir rapproché.