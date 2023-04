Mélanie Parent a mis sa vie municipale sur pause pour une résidence artistique en France

Maire adjointe de la Communauté régionale de Campbellton, Mélanie Parent a mis sa vie municipale sur pause pendant deux semaines afin d’être la tête d’affiche d’une résidence artistique dans le nord de la France.

Conseillère municipale, elle est aussi – et surtout – reconnue de par l’Acadie comme artiste visuel. Aujourd’hui, l’un de ses tableaux se retrouve exposé dans la commune du Pays de Solesmois au nord de la France.

L’artiste restigouchoise se trouvait dans cette région – précisément à Saint-Python – depuis le 17 mars à titre d’artiste en résidence lors du Printemps francophone. Et bien que son avion ait atterri au pays vendredi dernier, cette dernière semble toujours flotter. C’est dire à quel point sa première expérience d’artiste en résidence a été enivrante.

«Ce fut incroyable. Contrairement aux autres résidences que j’ai faites par le passé, celle-ci était plus communautaire. Ça frôlait la médiation culturelle, mais c’était justement cela qui a rendu le tout encore plus riche. Je reviens de là-bas plus motivée que jamais», a-t-elle confié au journal.

Ce projet, elle le caressait depuis un moment déjà. Après un premier rendez-vous manqué en 2018 en raison d’un conflit d’horaire, il n’était pas question de l’échapper à nouveau. Invitée à nouveau cette année, elle n’a pas hésité à se lancer.

À son arrivée sur place, l’artiste dit avoir observé beaucoup de similarités entre cette commune française et sa propre communauté régionale de Campbellton.

«On retrouve sensiblement le même nombre de citoyens aux deux endroits. Comme nous, ils se trouvent dans le centre nord, ont certains défis économiques, luttent contre l’exode de leur population et sont beaucoup portés sur la culture», explique-t-elle.

La démarche artistique à laquelle elle a adhéré pour cette expérience avait pour thème de base la création de liens et de connexions. Au cours de sa résidence, Mélanie Parent ne s’est d’ailleurs pas contentée de peindre, elle a justement créé des liens avec la communauté, entre autres par le biais d’ateliers sur ses techniques de peinture auxquels ont pris part des adultes, mais aussi de jeunes élèves de l’école de l’endroit.

«On a notamment teint des morceaux de tissus puis chacun y a dessiné des motifs. Ça pouvait être n’importe quoi. L’objectif était d’explorer sa créativité, de s’amuser et de ne pas se prendre au sérieux», exprime-t-elle.

On reconnait dans le triptyque créé par Mélanie Parent les teintes colorées de cette région de la France ainsi que les nombreuses éoliennes qui peuplent son paysage. Aussi collés dans l’oeuvre, des dizaines de dessins effectués par des gens de l’endroit sur des bouts de tissus teints. – Gracieuseté

Pour sa création, elle s’est basée d’abord sur le paysage de cette région française où l’agriculture joue un rôle important.

«J’ai été ébloui par le paysage. C’était vert partout, donc un contraste important avec ici où, à la même période, tout est blanc», raconte-t-elle.

Par conséquent, les couleurs utilisées sont plus vives que ce avec quoi elle travaille habituellement. Tout en conservant son style plus abstrait qui la définit, elle a intégré quelques éoliennes dans l’œuvre, un clin d’œil à ces structures qui occupent une grande place dans le champ visuel de cette région. Ce qui frappe également, c’est par ailleurs cette mosaïque qui semble virevolter dans le vent d’un tableau à l’autre et qui est composée de petits morceaux des œuvres conçues par la communauté lors des ateliers, symbole de la connexion.

«Personne n’avait vu le résultat avant son vernissage et si je me fie aux commentaires que j’ai eus lors de celui-ci, les gens semblent l’avoir bien aimée», souligne-t-elle.

La toile comme telle est toujours au Pays de Solesmois. Bien que la nouvelle ne soit pas encore confirmée, on aurait souligné à sa créatrice qu’il y avait de bonnes chances pour qu’elle soit exposée en permanence au conservatoire de musique de Solesmes.

«Ça serait une très belle carte de visite pour moi que d’avoir ainsi une de mes œuvres exposées dans une collection publique sur la scène internationale», soutient la peintre.