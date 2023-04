La Voix: la victoire échappe à Christopher Therrien

Fier de son parcours à La Voix, Christopher Therrien est plus déterminé que jamais à poursuivre une carrière musicale, même s’il n’a pas remporté la finale.

Premier des quatres finalistes à monter sur la scène de La Voix, dimanche soir, le chanteur de Sainte-Anne-de-Madawaska a dû s’incliner devant la Franco-ontarienne Sophie Grenier, et ce, malgré une puissante prestation.

«Je me sens grandi avec une confiance que j’ai ce qu’il faut pour faire ce métier-là et je crois que je vais avoir un bel avenir en musique. Ça me donne le goût de foncer. Je me rends compte que j’ai tout ce qu’il faut et j’ai eu la validation que j’attendais pour continuer l’aventure», a déclaré le chanteur en entrevue au lendemain de la finale.

Celui qui a récolté 23% des votes du public a livré une reprise convaincante de la pièce I don’t Want to Miss a Thing du groupe Aerosmith. Sa prestation qui a enflammé le studio a été saluée par des applaudissements bien sentis de la foule. Le finaliste du camp Marjo a ainsi démontré toute la puissance de sa voix.

«C’était toujours juste, l’intention, l’émotion, la voix c’est percutant, t’es à ta place mon homme. C’est ça que s’appelle chanter», a déclaré le coach Mario Pelchat à l’issue de sa prestation.

«Je suis aussi crinquée que toi Christophe. T’es en contrôle parfait, t’es en totale harmonie, pas juste avec toi, avec nous autres, pis tout eux autres (la foule). T’es à ta place!», a exprimé Marjo qui était de retour dans son rôle de coach.

Le chanteur qui a tout donné est très content de sa prestation qui, à son avis, conclut en beauté son parcours avec une pièce qui le représentait bien.

Elle s’avère être la chanson d’amour préférée de son conjoint.

«Avec notre métier, on est souvent amené à voyager et on se voit moins. Quand je le vois, je ne veux pas rater tous les petits moments qu’on a ensemble et je veux en profiter à 100%.»

De beaux souvenirs

Même s’il n’a pas décroché la victoire de cette 9e saison de La Voix, il est loin d’être déçu. Le chanteur garde de très beaux souvenirs de l’aventure.

«C’est sûr que gagner 50 000$, ça aurait été pas pire, il faut qu’on se le dise. Je suis content pour Sophie qui a un talent extraordinaire. Rendu à ce point-là tout le monde le méritait. Je suis vraiment en paix avec la décision.»

Lors de la dernière émission, il a vécu beaucoup d’émotions, notamment quand il a chanté avec Ginette Reno en lui tenant la main. Un moment très touchant pour le chanteur acadien.

«On dirait que je sentais l’énergie dans tout son corps pis ça se transmettait dans ma main et dans tout mon corps.»

Depuis le début de la compétition, Christopher Therrien a mené un parcours de combattant. À chaque émission, les choix entre les candidats n’étaient pas toujours évidents, admet le chanteur qui est très fier d’avoir atteint le top 4.

«J’étais vraiment le ‘‘underdog’’ de la saison, je pense qu’il y a des gens qui ne pensaient pas que je me rendrais là, mais j’ai tout donné et je veux montrer aux gens que je suis capable et je vais foncer et continuer là-dedans.»

À son avis, La Voix lui a permis de démontrer l’étendue de son talent avec des chansons à texte, à voix ou encore plus rock ou du genre théâtre musical. Le chanteur est plus convaincu que jamais de vouloir faire carrière en musique.

«Présentement, il y a des gens qui m’offrent des choses. Je vais juste penser à tout ça. J’aimerais enregistrer et sortir un single prochainement. Toutes des choses que j’ai en tête que je veux faire pour mes fans, pour remercier tout le monde qui m’a supporté au cours de cette aventure. J’ai hâte de les rencontrer en personne», a-t-il ajouté.

Marjo l’a invité à partager la scène avec elle lors d’un grand concert rock à Tracadie, le 22 juillet.

Nouvelle chanson de Josiane

Ce 13e épisode du concours télévisé diffusé sur les ondes de TVA a mis en vedette plusieurs artistes de marque, dont la Dieppoise Josiane Comeau, gagnante de La Voix 2020, qui a offert en primeur sa nouvelle composition Lose it all.

Cette pièce qui souligne l’indépendance féminine se retrouvera sur son premier album qui comprendra huit chansons originales, dont elle signe les paroles et cosigne la musique.

Ce disque paraîtra plus tard cette année sur étiquette Musicor Disques au Québec et chez Parlophone en France (Zaz, Renaud, Christophe Mae, Alain Souchon), lui permettant ainsi d’être distribué à travers le monde.

La chanteuse acadienne a également partagé la scène avec l’auteure-compositrice-interprète et actrice française Louane, dans une interprétation émouvante de Si t’étais là.